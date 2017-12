Avitabile | ' A Sanremo per cantare

Quel che resta dei Pooh - Avitabile - Lo Stato Sociale ed Elio redivivo : è il Sanremo di Baglioni : Un cast di qualità con qualche sorpresa che, come è giusto che sia, tiene conto dei gusti del pubblico più largo senza cedimenti ai progetti che servono solo ad alimentare la cronaca gossippara e che porta sul palco un concentrato di vincitori visto raramente. E che ospiterà Elio e le Storie Tese che celebreranno all'Ariston, dove hanno lasciato tracce indelebili, il loro ...

La strana coppia Avitabile -Servillo e i Kolors : cantaNapoli a Sanremo : Da una possente e inedita coppia , come quella formata da Enzo Avitabile e Peppe Servillo, ai Kolors passati da Cardito ai talent al grande successo. cantaNapoli a Sanremo con due elementi nella ...

Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 : sono stati protagonisti al cinema e in teatro : Sanremo 2018: Enzo Avitabile e Peppe Servillo portano al Festival la canzone Il coraggio di ogni giorno.Una coppia inedita e di gran classe: Enzo Avitabile e Peppe Servillo sono una vera sorpresa di questo Sanremo 2018, che li vedrà in gara con Il coraggio di ogni giorno. Coraggiosa la loro decisione di partecipare, coraggiosa la scelta di Claudio Baglioni.Per i due non sono molte le partecipazioni tv, ma vantano esperienze di primo piano nel ...