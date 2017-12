Avengers | Infinity War | per Joe Russo

Cult : il trailer di Avengers : Infinity War rifatto usando i cartoni anni ’90 : Non si smette mai di rimanere stupiti dalle idee originali in cui ci si può imbattere su Youtube. È il caso, per esempio della chicca realizzata dall’utente Darth Blender, che ha realizzato una sua versione del trailer di Avengers: Infinity War, sostituendo ai personaggi in carne ad ossa le loro versioni animate. Prima del recente boom i fumetti Marvel hanno accompagnato l’infanzia di molti tradotti in cartoni animati finiti poi ...

Avengers : Infinity War - che cosa rivela il trailer scena per scena : Dopo il suo debutto, è arrivato il momento di analizzare i fotogrammi più interessanti del trailer di Avengers: Infinity War, l’apice della fase tre dell’universo cinematografico Marvel, che farà confluire tutte le sue trame nell’epico scontro tra Thanos, i suoi seguaci e le forze del bene. Il trailer non ha lasciato molto spazio per le elucubrazioni, visto che mostra un po’ tutto ciò che ci aspetta, senza particolari riferimenti ai fumetti o ...

Avengers : Infinity War : è uscito il primo trailer ed è da mozzare il fiato : Il momento che i i Marvel‘s addicted aspettavano è finalmente arrivato: è stato lanciato il primo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War, nuovo capitolo della saga che aumenta il fattore crossover. In questo film, infatti, non troveremo solo gli eroi protagonisti dei primi due (The Avengers e Avengers: Age of Ultron) ovvero Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitan America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Vedova ...

Avengers : Infinity War - il primo trailer : L’attesa è ancora lunga, ma il trailer è già in grado di offrire un gustoso assaggio di quello che sarà Avengers: Infinity War. Per i fan del Marvel Cinematic Universe si tratta di un appuntamento imperdibile fissato per il 4 maggio del 2018 quando sarà possibile gustare la prima parte di una storia che fin’ora ha rappresentato una sottotrama dei diversi film dedicati ai super eroi Marvel. Al centro ci sono quelle gemme ...

Avengers : Infinity War - supereroi Marvel uniti nel primo TRAILER : Indietro 29 novembre 2017 ROMA – Iron Man, Captain America, Thor, Dottor Strange, Black Panther, Spider-man, Star-Lord e tutti gli altri eroi Marvel scendono in campo nel primo TRAILER ufficiale di Avengers: Infinity War.La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche americane il 4 maggio 2018, seguito l'anno successivo dalla seconda parte ancora senza titolo, entrambi diretti dai