Australia | aereo precipita in un fiume vicino a Sydney | 6 morti

Australia : aereo precipita in fiume vicino Sydney - 6 morti : Incidente aereo in Australia: un piccolo idrovolante è precipitato in un fiume vicino a Sydney e 6 persone sono morte. Le vittime della sciagura sono quattro cittadini britannici, il pilota del velivolo e un bambino di 11 anni. Dalle acque del fiume Hawkesbury finora sono stati recuperati i corpi di tre delle vittime.