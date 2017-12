Auricolari Wireless Dodocool i migliori per lo sport

Regali di Natale 2017 - cuffie e Auricolari Wireless scelti da GQ : Le cuffie non sono più come quelle di una volta. Rispetto a qualche anno fa, la tendenza globale verso la personalizzazione dei prodotti di consumo non ha risparmiato nemmeno questo settore. Se un tempo c’erano grosse differenze tra i modelli professionali e quelli diretti invece al pubblico di massa, adesso esistono mille varianti diverse a seconda dei gusti dei consumatori. Dai modelli bluetooth a quelli noise-cancelling, dalle economiche al ...