Atleticom We run Rome 2017 | che successo | 10mila partecipanti!

L'arbitro Doveri 'guest star' all'Atleticom We Run Rome di fine anno : Nell'ormai consueto appuntamento del giorno di San Silvestro dedicato agli amanti del running e dello sport all'aria aperta, l'Atleticom We Run Rome 2017 ripercorrerà i luoghi più ricchi di storia e ...

Atleticom we run Rome con Doveri in gara : ROMA, 22 DIC - Manca poco più di una settimana al momento più atteso dagli amanti del running: quello del 31 dicembre, il giorno dell'Atleticom we run Rome. Giunta alla 7/a edizione, la corsa su ...

E' iniziato il countdown più atteso da tutti gli amanti del running, quello che ci separa dal 31 dicembre, ormai consueto appuntamento podistico con l'Atleticom We... L'articolo Atleticom We Run Rome 2017: tante novità e già 4000 iscritti