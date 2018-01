Ascolti TV | Sabato 30 dicembre 2017. Vince Il Ragazzo Invisibile (17.3%) - Tozzi 13% : Morandi, Tozzi, Ruggeri Su Rai1 il film in prima visione Il Ragazzo Invisibile ha conquistato 3.834.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Umberto Tozzi – 40 Anni che Ti Amo ha raccolto davanti al video 2.699.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 I Love Shopping ha interessato 1.436.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le 5 Leggende ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Gangs of New York ha ...

Ascolti TV | Sabato 23 dicembre 2017. Vince Soliti Ignoti (16.9%) - floppa Music (11.8%) : Paolo Bonolis Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.840.000 spettatori pari al 16.9% di share (ultimo segmento dalle 23.33 alle 23.41: 2.694.000 – 16.3%). Su Canale 5 l’ultima puntata di Music ha raccolto davanti al video 2.489.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Ribelle – The Brave ha interessato 1.655.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 E.T. L’Extraterrestre ha ...

Ascolti Tv - Sabato 23 Dicembre 2017 : Soliti Ignoti Speciale Telethon 16.9% - Music 11.8% - E.T. L'Extraterrestre 5.4% : Premium Sport e Sky Sport , Juventus-Roma ha registrato 2.950.000 telespettatori, share 12.3%. ______________________________________________________________________ ACCESS PRIME TIME Rai 2 , LOL ...

Cambio di programmazione per Music dopo il flop di Ascolti ripiega su sabato 23 e scalza Umberto Tozzi : Invocato il Cambio di programmazione per Music di Paolo Bonolis. Il programma di Canale5 non ha dato i risultati sperati, quindi si è reso necessario uno slittamento dell'ultima puntata alla pre-vigilia di Natale. La conclusione della nuova edizione di Music è quindi fissata per il 23 dicembre, con gli ultimi ospiti designati per questa nuova tornata di puntate del programma condotto da Paolo Bonolis. Inizialmente, la trasmissione avrebbe ...

Ascolti TV | Sabato 16 dicembre 2017. Il Meglio di Tú sí que Vales vince con il 19.4%. Solo l’11.9% per Telethon. Gomorra su Rai 4 al 3.2% : Il Mondo a Colori: Una Serata per Telethon Su Rai1 Il Mondo a Colori: Una Serata per Telethon (con partenza alle 20.42) ha conquistato 2.427.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 L’Album di Tú sí que Vales – Il Meglio di ha raccolto davanti al video 3.595.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.336.000 spettatori pari al 6-1% di share. Su Italia 1 Un Amico molto Speciale ha ...

Ascolti tv ieri - ‘The Help’ vs finale ‘Tu si que vales’ | Auditel sabato 9 dicembre : Ascolti tv ieri, sabato 9 dicembre 2017. Bella sfida quella dell’Auditel relativa al prime-time di ieri sul DTT. Su chi scommettete voi? Rai 1 con il drammatico film ‘The Help’ o Canale 5con la finale di ‘Tu si que vales’? Non ci resta che attendere le 10:15 per scoprirlo. Ascolti tv 9 dicembre Rai Uno, il drammatico “The Help”. Il messaggio manifestato attraverso questo film di certo è arrivato forte e ...

Ascolti TV | Sabato 9 dicembre 2017. Finale di Tú sí que vales 27.4% - The Help 11.9%. Amici in crescita (19.4%) - bene Verissimo col GF (22.5% – 18%) : Gerry Scotti con il vincitore della Scuderia Su Rai1 The Help ha conquistato 2.583.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Tú sí que vales – in onda dalle 21.14 alle 0.56 – ha raccolto davanti al video 5.299.000 spettatori pari al 27.4% di share (qui gli Ascolti della Finale dello scorso anno). La Buonanotte di Tú sí que vales raggiunto 2.417.000 spettatori con il 29.1%. Su Rai2 NCIS ha ...