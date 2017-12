Anticipazioni Il Segreto | MATIAS e MARCELA sempre più vicini mentre BEATRIZ…

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa accadrà nelle puntate del 2018 Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il probabile arresto di Donna Francisca e Cristobal [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che nell'arco di 2018, Puente Viejo sara' protagonista di moltissimi colpi di scena, che siamo sicuri sorprenderanno i fans dell'amata telenovella di Canale 5. Ma andiamo a svelare cosa accadra' nel 2018, continuando a leggere qui ...

Il Segreto Anticipazioni gennaio : Lucia vuole morire Camila scopre il tradimento Video : Grossi guai a Los Mantianales. Se pensate che Lucia si ritiri dai giochi dopo l'ennesimo rifiuto di Hernando, vi sbagliate. Dalle anticipazioni de #Il Segreto infatti, sappiamo che il triangolo amoroso composto dalla Torres, Camila e dal Dos Casas si tingera' di tinte horror. Niente è più pericoloso di una donna gelosa... Il Segreto puntate gennaio 2018: un gesto disperato Nelle prossime puntate del Segreto in programmazione a gennaio 2018 su ...

Il Segreto : le Anticipazioni delle settimane di gennaio Video : Oggi torniamo a parlare delle anticipazioni de ##Il Segreto, la telenovela trasmessa dal lunedì al venerdì da Mediaset su Canale 5. La telenovela grande successo che ogni giorno dal 2011 appassiona e tiene incollati davanti ai teleschermi italiani. Gli ultimi spoiler ci svelano che a breve vedremo il matrimonio di Matias a Puente Viejo, mentre il Gesuita che ha chiamato Garrigues scoprira' tutta la verita'. Ma andiamo a leggere quanto riportato ...

Il Segreto Anticipazioni : ecco che fine farà Lucia Torres! : Le trame di gennaio della Soap Opera Il Segreto, ci svelano che l’amante di Hernando lascia Puente Viejo, ecco come uscirà di scena la perfida cubana… La soap opera spagnola creata da Aurora Guerra, che va in onda su Canale 5 dal 10 giugno 2013, è una delle soap di maggiore successo nel nostro paese con ascolti che vanno da 2,5 a 4 milioni di spettatori. Attualmente in Italia gli episodi sono tramessi con un ritardo di circa otto mesi ...

Il Segreto Anticipazioni gennaio : Beatriz trova l'amore Video : Che cosa succedera' nelle prossime puntate de #Il Segreto in onda a gennaio 2018? Due personaggi femminili saranno al centro delle trame, intenti a combattere per il loro amore perduto: da una parte Camila, che si rendera' ben presto conto del tradimento di Hernando e della falsita' di Lucia e dall'altro la bella Beatriz, che non riuscira' in nessun modo a rinunciare a Matias. Eppure, la presenza di un uomo la mettera' nuovamente nei guai... ma ...

IL SEGRETO / Oggi 30 dicembre non va in onda. Ecco le Anticipazioni dal 2 al 6 gennaio : anticipazioni Il SEGRETO dal 2 al 6 gennaio 2017: Oggi la telenovela spagnola non va in onda, tornerà il prossimo martedì con nuovi incredibili colpi di scena.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:31:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : FE intuisce che MAURICIO è coinvolto nella morte di ANA : La morte della piccola Ana (Sandra Gonzalez Garzon), la figlia della nuova protagonista Julieta Uriarte (Claudia Galan), creerà una serie di dinamiche nei prossimi mesi a Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, tutto avrà inizio quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas) apprenderà che alcuni abusivi hanno occupato le sue case adiacenti ai territori dove sorgeva La Quinta; la dark lady, informata dal suo nuovo ...

Anticipazioni Il Segreto da martedì 2 gennaio a sabato 6 gennaio : Matias sta per sposare Marciela : Settimana breve per Il Segreto, che in occasione del Natale va in onda da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre alle 15.30 su Canale 5. Qui le Anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Matias spezza il cuore a Beatriz Il Segreto puntata di martedì 2 gennaio 2018 Matías chiede scusa a Marcela, ma si trova ad affrontare nuove sfide: prima incontra Camila ed Hernando, che comunque si mostrano gentili e disponibili con lui, e poi subisce ...

Il Segreto Anticipazioni - Cristobal in manicomio : puntata 1602 Video : Francisca non si ferma davanti a niente e nessuno, come ha sempre dimostrato nel corso di queste stagioni de #Il Segreto. Uno dei nemici più pericolosi in assoluto è senza dubbio Cristobal Garrigues, un uomo capace di attentare alla vita di un intero pese pur di vedere morto Raimundo Ulloa e spezzare così il cuore della Montenegro. Tuttavia, il destino è stato clemente e ha concesso al locandiere la possibilita' di sopravvivere. Altrettanto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 2 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 2 gennaio 2018: Dopo essersi scusato con Marcela, Matias deve affrontare nuovi problemi: dapprima si imbatte in Camila e Hernando, che nonostante tutto appaiono gentili e disponibili con lui, e in seguito subisce le richieste di Beatriz (che gli chiede di far saltare il matrimonio e di tornare insieme a lei)… Camila cerca di sapere da Hernando se c’è stata un’altra donna nella sua ...

Il Segreto Anticipazioni dal 2 al 6 gennaio : Beatriz ferma le nozze di Matias : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Matias e Marcela pronti al matrimonio, il piano di Beatriz Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che nelle prossime puntate Beatriz interrompe il matrimonio di Matias e Marcela. Prima di ciò, la giovane Dos Casas tenta in tutti i modi di convincere il suo amato ad annullare le nozze. Ma […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 2 al 6 gennaio: Beatriz ferma le nozze di Matias proviene da ...

Il Segreto / Hernando riesce a liberarsi di Lucia? (Anticipazioni 29 dicembre) : Il Segreto, anticipazioni puntata 29 dicembre: un esorcista arriva a Puente Viejo, Hernando cerca di liberarsi di Lucia una volta per tutte. Ci riuscirà?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 11:53:00 GMT)