ANNALISA Sanremo è sempre una figata e sarà bello esserci Wind Capodanno in

Cambia il regolamento del Festival di Sanremo 2018 : salta il Capodanno di Ermal Meta - Fabrizio Moro e ANNALISA su Canale 5? : Il regolamento del Festival di Sanremo 2018 è Cambiato. Nel corso della giornata di ieri, lunedì 18 dicembre, si sono fatte strada diverse voci da parte degli addetti ai lavori della kermesse Rai, confermate poi sul sito della RAI, riguardo ad una eventuale modifica del regolamento di Sanremo al paragrafo sulle attività degli artisti in gara. Tradizionalmente, il regolamento del Festival stabilisce una data, di solito entro la fine del mese ...

Sanremo 2018 - cantanti Big in gara : dai talent show The Kolors - ANNALISA - Noemi : Nel corso di Sarà Sanremo, in onda in diretta venerdì 15 dicembre su Rai1 con Claudia Gerini e Federico Russo, è stato svelato l'elenco ufficiale dei 20 cantanti Campioni in gara nel 68° Festival di Sanremo, previsto dal 6 al 10 febbraio 2018 con la direzione artistica e conduzione di Claudio Baglioni. Festival di Sanremo 2018, elenco ufficiale dei 20 cantanti Big in gara e titoli delle canzoni Roby Facchinetti e Riccardo Fogli-Il segreto ...

ANNALISA a Sanremo 2018 : in tv con Amici e Tutta colpa di Darwin : Con "Il mondo prima di te" torna al Festival di Sanremo 2018 Annalisa. La rossa cantante ligure (all'anagrafe Annalisa Scarrone) partecipa alla kermesse per la quarta volta: i precedenti risalgono al 2013 dove gareggiò con i due brani Non so ballare e Scintille, al 2015 dove si classifica al quarto posto con il brano Una finestra tra le stelle e al 2016 dove arriva undicesima con Il diluvio universale.La carriera di Annalisa parte proprio ...

