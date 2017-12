Anas-Fs | piano da 24 miliardi

Il dipendente Anas ride un'ora prima della valanga : «Turbina a Rigopiano? Penso di no» : «E insomma, mica deve arrivare a Rigopiano? Perché se dobbiamo liberare la Spa, al limite ci andiamo a fare pure il bagno». Queste le parole pronunciate al telefono dal dipendente...

Rigopiano - ecco perché la provincia non chiese aiuto all'Anas : Ci sono anche le conversazioni tra due dirigenti della provincia negli atti dell'inchiesta su quanto avvenuto all'hotel Rigopiano durante l'emergenza neve del gennaio 2017 in Abruzzo.Non si poteva chiedere aiuto all'Anas per avere più turbine spazzaneve per salvare la faccia, lasciano intendere chiaramente quei discorsi, nonostante gli ospiti dell'albergo fossero bloccati sotto la neve a Farindola.Paolo D'Incecco, ...

Anas - piano da 650 milioni per riqualificazione e potenziamento Salaria da Roma ad Ascoli Piceno : Dagli interventi di ripristino dei tratti danneggiati dal sisma alla realizzazione di nuovi tratti in variante , passando per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti , l' ammodernamento ...