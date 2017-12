Almeno 30 persone sono morte in Kenya nello scontro tra un pullman e un camion

Almeno nove persone sono morte in due attentati compiuti dalla stessa persona in una chiesa copta e in una libreria del Cairo : Venerdì un uomo armato ha sparato sulla folla fuori da una chiesa copta e in una libreria al Cairo, in Egitto, uccidendo Almeno nove persone. L’uomo ha prima provato a entrare nella chiesa di Mar Mina, nel sobborgo meridionale del Cairo The post Almeno nove persone sono morte in due attentati compiuti dalla stessa persona in una chiesa copta e in una libreria del Cairo appeared first on Il Post.

Egitto - attacco in una chiesa vicino al Cairo : Almeno 10 le persone morte : almeno dieci persone, tra cui un terrorista, sono rimaste uccise in un attacco alla chiesa copta di Helwan , a sud del Cairo. Due terroristi hanno aperto il fuoco fuori dalla chiesa uccidendo un ...

San Pietroburgo - bomba in supermercato : Almeno 4 feriti - 50 persone evacuate. "Ordigno artigianale" : Paura in Russia. C'è stata un'esplosione all'ingresso di un supermercato a San Pietroburgo. Olay yerinden gelen ilk görüntüler... Yap?lan...

Mosca - autobus perde il controllo : Almeno quattro persone travolte e uccise : Una decina i feriti, arrestato il conducente. Le telecamere di sicurezza sulla strada hanno ripreso il momento dell'incidente

La tempesta tropicale Tembin ha ucciso Almeno 230 persone nelle Filippine e ora sta arrivando in Vietnam : La tempesta tropicale Tembin si sta avvicinando alle coste del Vietnam dopo avere provocato almeno 230 morti, un centinaio di dispersi e molti feriti nelle Filippine. Il comitato nazionale Vietnamita per la prevenzione dei disastri ha detto che almeno 70mila The post La tempesta tropicale Tembin ha ucciso almeno 230 persone nelle Filippine e ora sta arrivando in Vietnam appeared first on Il Post.

A Mosca Almeno quattro persone sono morte a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus : A Mosca, in Russia, almeno quattro persone sono morte e altre sono state ferite dopo che un autista di autobus ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e ha sterzato facendolo finire in un affollato sottopassaggio pedonale. L’incidente The post A Mosca almeno quattro persone sono morte a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus appeared first on Il Post.

Almeno 32 persone sono morte nell’incidente a un pullman nel Rajasthan - nell’India settentrionale : In India Almeno 32 persone sono morte e sette sono state ferite – tre gravemente – in un incidente che ha coinvolto un pullman, che questa mattina è uscito di strada cadendo da un ponte nel fiume sottostante, il Morel, The post Almeno 32 persone sono morte nell’incidente a un pullman nel Rajasthan, nell’India settentrionale appeared first on Il Post.

Filippine - affonda traghetto con 251 persone a bordo. “Almeno 4 morti” : Un traghetto con 251 persone a bordo è affondato al largo di Real a 70 km a est di Manila, nelle Filippine. Circa 140 passeggeri sono stati tratti in salvo, ma ci sono almeno quattro vittime. La guardia costiera ha però parlato di “un numero imprecisato di vittime”. Il traghetto si stava dirigendo verso l’isola di Polillo, mentre nella zona imperversava il maltempo. “Abbiamo sentito parlare di vittime ma stiamo ancora cercando ...

Almeno 26 persone sono morte nelle Filippine per le frane dovute alle forti piogge dei giorni scorsi : Almeno 26 persone sono morte e altre 23 sono disperse nella provincia di Biliran, nella zona orientale delle Filippine, a causa delle frane dovute alle forti piogge giorni scorsi. Più di 87mila persone che abitano nella provincia sono state costrette a The post Almeno 26 persone sono morte nelle Filippine per le frane dovute alle forti piogge dei giorni scorsi appeared first on Il Post.

Almeno 5 persone sono morte in un attentato suicida in una chiesa di Quetta - in Pakistan : A Quetta, una città nell’ovest del Pakistan, una persona si è fatta esplodere all’ingresso di una chiesa cristiana metodista uccidendo Almeno 5 persone. Dopo l’esplosione un secondo attentatore ha attaccato i fedeli nella chiesa sparando, prima di essere ucciso dalla The post Almeno 5 persone sono morte in un attentato suicida in una chiesa di Quetta, in Pakistan appeared first on Il Post.

Almeno due persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6 - 5 in Indonesia : Venerdì pomeriggio (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia, con epicentro a Cipatujah, nella provincia di Giava Occidentale: Almeno due persone sono morte e altre sette sono state ferite. Il terremoto è avvenuto a una profondità di The post Almeno due persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia appeared first on Il Post.