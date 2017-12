Almeno 200 persone sono state arrestate per le proteste di ieri a Teheran | in Iran

I morti nelle Filippine sono Almeno 200 : Le foto dei danni causati dalla tempesta tropicale Tembin nel sud del paese: ci sono più di 150 dispersi e migliaia di sfollati The post I morti nelle Filippine sono almeno 200 appeared first on Il Post.

Wanda Nara : "Icardi ama l'Inter. Quanto vale? Almeno 200 milioni di euro" : Mi sembra giusto che un attaccante così, uno dei 9 più importanti al mondo, abbia grandi società che si interessano a lui e lo considerano per ciò che vale. Deve far piacere a lui e al l'Inter. ...

Iran - terremoto 7.2 al confine con l’Iraq : Almeno 200 morti e oltre 2500 feriti : Sono più di 200 i morti causati da un terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito domenica sera la zona al confine tra Iraq e Iran . oltre 2.500 le persone rimaste ferite durante la scossa, avvertita anche in Turchia e Israele. Ma il conteggio del disastro è destinato ad aumentare con il passare delle ore, man mano che i soccorritori – che in Iran hanno ricevuto l’ordine di mobilitazione generale da parte della guida suprema Ali ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Almeno 200 morti in Corea del nord (1 novembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Pidgemont non chiederà asilo politico. almeno 200 morti in Corea del nord nel crollo di un tunnel. Napoli in campo per la Champions.