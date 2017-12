Allerta influenza | come proteggersi dall' epidemia in arrivo

: La vera influenza non è ancora arrivata: l’allerta dei medici - News24web : La vera influenza non è ancora arrivata: l’allerta dei medici - TutteLeNotizie : I medici mettono in allerta: la vera influenza arriverà a breve - Blasting News - AntoDiMario : RT @TutteLeNotizie: I medici mettono in allerta: la vera influenza arriverà a breve - Blasting News - TutteLeNotizie : I medici mettono in allerta: la vera influenza arriverà a breve - Blasting News - TutteLeNotizie : I medici mettono in allerta: la vera influenza arriverà a breve - Blasting News -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 31 dicembre 2017) Le ultime ore del 2017 saranno caratterizzate da un incremento dei soggetti che hanno contratto il virus dell'. Già da tempo era stata lanciata l'relativa all', soprattutto in vista delle basse temperature previste dei bollettini meteo che avrebbero ulteriormente messo a dura prova le difese immunitarie, soprattutto di bambini e anziani. Adesso che il picco è dietro l'angolo, sono stati forniti alcuni consigli per evitare di essere colpitia malattia che sta trattenendo a letto moltissimi italiani. Inil picco dell'Seppur si siano registrati numerosi casi di, i medici hanno reso noto che in realtà il vero picco deve ancora arrivare. Al momento, infatti, sono state ospedalizzate numerose persone ma con sintomi piuttosto lievi e passeggeri,semplici raffreddori o tracheiti. Anche se ciò ha messo in ginocchio il servizio di ...