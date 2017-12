: Alessandro Cecchi Paone spiega il significato della statuetta dello scandalo - ChiaraBezzo : Alessandro Cecchi Paone spiega il significato della statuetta dello scandalo - maxdandi220727 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - diariodiudine : Il professor Alessandro Cecchi Paone, ha prestato la voce alle audioguide della mostra, differenziate per fasce d'e… -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Un insegnante elementare friulano, in visita con i suoi nipoti alla mostra allestita al lido di Jesolo, intitolata: Egitto, Dei, Faraoni, Uomini non ha gradito che nell'esposizione vi fosse presente unaitifallica risalente al III secolo a.C. Ha invitato gli organizzatorimostra, tramite una e-mail, a rimuovere o coprire la statua poiché suo nipote di nove anni, il giorno seguente alla visita, aveva disegnato un egizio con il pene eretto. Il maestro elementare avvisava la direzione, che se la sua richiesta non fosse stata accolta, avrebbe annullato la gita programmata con i suoi allievi per il mese di febbraio. Laincriminata è alta 40 cm, appartiene alla prima eta' tolemaica ed è realizzata in argilla e bitume. Raffigura la divinita' Min, diofertilita',riproduzione e del raccolto.si offre dire il...