AL BANO E ROMINA POWER Loredana Lecciso sola da un' amica per Capodanno | è polemica!

Capodanno 2018 con L’anno che verrà in diretta su Rai1 : tutti gli ospiti - da Marco Carta ad Al BANO e Romina : Il Capodanno 2018 con L'anno che verrà si preannuncia ricco di ospiti . Il grande show dell'ultimo dell'anno sarà trasmesso da Maratea, in contemporanea in HD e sulle frequenze di Radio1. A guidare la serata sarà Amadeus, subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnare la conduzione di Amadeus ci saranno Francesco Paolantoni, Dario Bandiera e Cristiano Malgioglio, reduce dai ...

Al BANO e Romina Power ancora insieme/ La coppia a L'anno che verrà : l'amarezza del cantante per Sanremo... : Albano e Romina Power ancora insieme per L'anno che verrà , la trasmissione con cui Raiuno festeggia il Capodanno. I fans, nel frattempo, sognano ancora il ritorno di fiamma.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:35:00 GMT)

Al BANO : Fatto fuori da Sanremo. Poi rivela i retroscena su Romina : "Mi hanno Fatto fuori, ma un galantuomo non rivela mai chi c'è dietro". Al Bano Carrisi non usa giri di parole e ai microfoni di Verissimo decide di parlare della sua scelta di chiudere la carriera e di non partecipare al prossimo Festival di Sanremo. "Sì è vero ho detto che ho chiuso con Sanremo da perdente. Mi hanno Fatto fuori e non dirò mai il motivo perché sono un galantuomo. Però, come fa una giuria di ...