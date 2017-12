: Afganistan,Unicef: 3,5 mln senza scuola - NotizieIN : Afganistan,Unicef: 3,5 mln senza scuola -

Circa tre milioni e mezzo di bambini afghani non hanno accesso ad alcun livello di istruzione per molteplici ragioni,la principale delle quali è l'insicurezza.Così la tv Tolo di Kabul,precisando che il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia () si è impegnato a versare al ministero della Pubblica Istruzione afghano 46 milioni di dollari per risolvere questo problema. Il ministro Mohammad Ibrahim Shinwari ha confermato che sono circa 1.200 le scuole afghane chiuse e che il 75% di chi non ha l'accesso, sono femmine.(Di domenica 31 dicembre 2017)