Affitti | bonus per i fuori sede

Manovra : sì al «bonus casa» e sui mobili Prorogata la cedolare secca sugli Affitti : Tra le novità anche detrazioni fino a 250 euro per le spese d’abbonamento di trasporti pubblici locali, regionali e interregionali. Confermato sgravio del 50% dei contributi per assunzione di under 30 (nel 2018 anche under 35). Iva, aumenti «rinviati» al 2019