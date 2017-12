Addio al 2017 | da Trump ai Bitcoin | fatti e persone che hanno segnato l' anno

Dall’Addio di Obama alle lacrime di Emma Bonino : il 2017 in foto : È iniziato con il discorso di commiato del presidente americano uscente e più amato Barack Obama e si è concluso con le lacrime di Emma Bonino dopo l’approvazione in Parlamento della legge sul biotestamento. Le immagini che raccontano il 2017 sono tantissime, abbiamo raccolto alcune tra le più significative. C’è stato il giuramento di Donald Trump accanto alla first lady Melania e il giorno dopo, il 21 gennaio, la mondiale ...

Serie tv : le morti peggiori del 2017 : i personaggi e il loro Addio : Serie TV personaggi morti 2017. Anche quest’anno sta finendo ed è giunto il momento di tirare le somme. In particolar modo, nel mondo delle Serie tv sono stati moltissimi i personaggi morti che hanno costellato i telefilm più seguiti dal pubblico. Hanno lasciato gli show alcuni interpreti principali che erano nel cast fin dall’inizio, ma anche tanti altri arrivati dopo ma che si erano ritagliati un posto speciale nel cuore degli ...

ELIO E LE STORIE TESE/ Concerto di "quasi" Addio a Milano (19 Dicembre 2017) : ELIO e le STORIE Teste stasera a Milano: il Concerto di "quasi" addio della band che ha deciso di andare avanti fino al 2018, partecipazione a Sanremo compresa(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 05:15:00 GMT)

REGINA VICTORIA - LA SERIE TV / L'Addio a Conroy. Anticipazioni prima puntata (17 Dicembre 2017) : VICTORIA, Anticipazioni del 17 Dicembre 2017, in prima Tv su Canale 5. Ad appena 18 anni nasce una nuova REGINA, fra scandali di Corte e intrighi. (Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 21:49:00 GMT)

Samuel Storm/ Under Uomini - con Stand By me il concorrente di Fedez rischia l'Addio? (X Factor 2017) : Samuel Storm è l'ultimo concorrente degli Under Uomini di Fedex a X Factor 2017. Il concorrente ha avuto un percorso altalenante e con Stand By me deve riuscire a entrare in finale(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 20:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2017/ Giulia De Lellis e i dubbi dei fan sul televoto : le parole dopo l'Addio alla Casa : Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis e i dubbi dei fan della fidanzata di Andrea Damante sul televoto. Intanto arrivano le prime parole dopo l'uscita dalla Casa(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 04:05:00 GMT)

LIVE Nuoto - Assoluti Invernali 2017 (2 dicembre) in DIRETTA : Magnini annuncia l’Addio - Polieri - Sabbioni e Mora volano all’Europeo! Ceccon fa centro : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata di gare degli Assoluti di Nuoto in vasca corta con grandi attese. Ultima chiamata per chi aspetta la qualificazione europea in vasca corta. Su tutte la divina Federica Pellegrini che dopo i 50 stile libero ci cimenterà nei 100 metri. Poi gli altri big azzurri tra cui l’astro nascente Nicolò Martinenghi che sfiderà nei 100 rana l’evergreen Fabio Scozzoli tornato ai suoi ...

Nuoto - Assoluti Invernali 2017. Federica Pellegrini sull’Addio di Magnini : “Non smettevo più di piangere!” : “Non smettevo più di piangere! Mi aveva anticipato qualcosa ma non volevo crederci, come non ci ho creduto giustamente tante altre volte“. E’ stata una mattinata di emozioni forti per Federica Pellegrini, con l’annuncio dell’addio al Nuoto dell’ex fidanzato Filippo Magnini. “Al di là del percorso personale, oggi lascia uno dei punti di riferimento del Nuoto italiano e mondiale degli ultimi quindici anni, ...

Nuoto - Assoluti Invernali 2017 : Filippo Magnini dà l’Addio! Quadarella - Scozzoli e Sabbioni fanno la voce grossa : Ultima mattinata di gare nella vasca corta di Riccione in questi Assoluti Invernali di Nuoto e tanti gli spunti da raccontare, non solo dal punto di vista agonistico. Iniziamo con il nostro racconto. 400 stile libero donne Simona Quadarella timbra il cartellino anche nei 400 stile libero. Dopo il titolo di ieri, la romana concede il bis siglando il crono di 4’04″64, sul passo dei 31″ ogni 50 metri, e confermandosi riferimento ...

