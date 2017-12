33 giorni di vacanza con soli 9 di ferie | W il 2018

Nizza - giorni di vacanza in più per l’attaccante Balotelli ma SuperMario è già al lavoro : Dopo le vacanze di Natale ripresa degli allenamenti per il Nizza . Al lavoro in 19, tra gli assenti i brasiliani Dante e Marlon, ma anche Mario Balotelli . L’attaccante italiano, cosi’ come i due difensori, secondo il sito de “L’Equipe” ha ottenuto qualche giorno di vacanza in piu’, anche se gia’ sta lavorando in Italia con un preparatore atletico. Super-Mario, fin qui protagonista di un’ottima ...

Case vacanza : per i soggiorni invernali gli stranieri spendono il 25% in più degli italiani : Il mercato delle Case vacanza promette ottimi affari anche per l’inverno: secondo un’analisi di Casevacanza, portale italiano leader per il settore, per i mesi freddi i turisti stranieri in arrivo nelle regioni italiane sono disposti a spendere il 25% in più dei nostri connazionali. E se le regioni di montagna, Trentino Alto Adige in primis, restano le più ambite per questi mesi dell’anno, per chi arriva dall’estero la Puglia e la Sicilia non ...