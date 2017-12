2018 | chi saranno i potenti? FqMillenniuM | una guida all’anno nuovo fra ritratti

Pallanuoto - obiettivo podio per il Setterosa agli Europei 2018. Izabella Chiappini l’arma per tornare al vertice : Lunedì 24 luglio 2017: forse il momento più deludente di questa stagione per quanto riguarda la Pallanuoto azzurra a livello femminile. In quel di Budapest il Setterosa, lanciato dalla medaglia d’argento olimpica conquistata un anno prima a Rio de Janeiro, era pronto all’ennesima entrata nella top-4 internazionale: mancava solo lo scalino chiamato Russia che, visto anche un girone preliminare super, sembrava davvero facile da ...

Fuochi d'artificio Capodanno 2018/ Video - da Sidney (Australia) a Londra : gli spettacoli più belli : Video, Fuochi d'artificio a Capodanno in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da diversi spettacoli pirotecnici. Ecco quali.

Roma. Come richiedere abbonamento Atac gratis per il 2018 : Anche nel 2018 i cittadini over 70 con reddito Isee fino a 15 mila euro, possono usufruire gratuitamente degli abbonamenti Atac durante tutto l’anno. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta Raggi, che ha rinnovato questa agevolazione confermando l’impegno…Continua a leggere →

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Juventus rischia - poi riappare Paulo Dybala. L’Hellas Verona si arrende 1-3 : È tornato Paulo Dybala. Nel momento in cui la sua Juventus ne aveva più bisogno l’argentino è tornato a farsi vedere, realizzando una doppietta da fenomeno vero e portando i bianconeri al successo per 3-1 sul campo dell’Hellas Verona. Tre punti d’oro, che consentono alla banda di Massimiliano Allegri di rimanere nella scia del Napoli, con le sue squadre sempre più in fuga verso lo Scudetto. Una vittoria giunta non senza ...

Equitazione - il 2018 sarà un anno chiave per l’Italia. Dimostrare che la crescita era frutto di programmazione e non casualità : Campioni o meteore? Il 2018 fornirà la risposta al quesito che si pongono tutti gli appassionati italiani di Equitazione, increduli nell’assistere all’improvvisa esplosione di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, due straordinari talenti che in pochi mesi si sono trasformati in fenomeni mondiali, facendo incetta di vittorie in giro per il globo terrestre. L’anno che sta per concludersi è stato strepitoso per i colori azzurri, ...

Ue - banche : dal 2018 nuove regole per chi acquista prodotti di investimento : Per i gestori di servizi finanziari sarà obbligatorio fornire al cliente un documento che spieghi in cosa consistono, prevedere un sistema di allerta quando sono complessi e quindi rischiosi e un ...

Archivio 10eLotto 5 minuti del mese di Gennaio 2018 : Archivio 10eLotto 5 minuti giorno per giorno del mese di Gennaio anno 2018. Archivio 10eLotto 5 minuti, controlla qui sotto i numeri vincenti di ogni singola estrazione del 10eLotto ogni 5 minuti del mese in corso. Tutti i numeri estratti dal concorso numero 1 fino al al concorso numero 288 di ogni singolo giorno del mese di Gennaio. Clicca sui […]

Archivio estrazioni VinciCasa 2018 : Archivio estrazioni VinciCasa 2018 aggiornato all’ultima estrazione. Archivio estrazioni VinciCasa 2018, la tabella seguente mostra le combinazioni vincenti di ogni singolo concorso dell’anno in corso, che dal 17 Luglio 2017 è a cadenza giornaliera. L’estrazione viene effettuata ogni sera alle ore 20:00 di tutti i giorni della settimana. Consulta l’Archivio concorsi VinciCasa e verifica le combinazioni vincenti delle ultime ...

'Gravity' di Leo Stannard feat. Chiara Galiazzo il primo singolo del 2018 - in radio dal 1° gennaio : Acquista su Amazon.it Free Rein - Ep Prezzo: EUR 55,01 Nessun Posto E' Casa Mia Prezzo: EUR 14,35 Un Giorno Di Sole - Straordinario Prezzo: EUR 12,69 Un Posto Nel Mondo Prezzo: EUR 5,99 ‹ ›

Fca : 2018 ultimo anno a guida Marchionne : Tutti e tre provengono dal mondo Fca, requisito finora indicato come fondamentale sia da Marchionne sia dal presidente John Elkann. L'agenda 2018 è già fitta di appuntamenti. Si parte con il Salone ...

10 videogiochi del 2018 che non vediamo l’ora di provare - i migliori secondo OM : Il 2017 è ormai finito, abbiamo già indicato i migliori titoli secondo noi di Optimagazine. Il 2018 potrebbe essere però un anno ancora migliore per il mondo dei videogiochi. Per tutte le piattaforme usciranno una moltitudine di titoli di diverso genere. Ecco i 10 che noi di Optimagazine attendiamo di più. Anthem: dopo il disastro Star Wars Battlefront 2 EA deve sicuramente rifarsi. Noi speriamo proprio di sì grazie ad Anthem, il nuovo ...

Oroscopo 2018 : la profezia definitiva segno per segno. Parla Antonio Capitani : chi sarà il più fortunato dell'anno : Antonio Capitani, astrologo di Vanity Fair e della Gazzetta, snocciola l'Oroscopo del 2018 con tanto di voti segno per segno. E una particolare attenzione verso l'aspetto sessuale dell'anno che verrà. Ariete, Voto 6 + Marte e Urano ti votano: grinta, tempismo e spirito innovativo non ti mancheranno.

Fca : 2018 ultimo anno a guida Marchionne : Tutti e tre provengono dal mondo Fca, requisito finora indicato come fondamentale sia da Marchionne sia dal presidente John Elkann. L'agenda 2018 è già fitta di appuntamenti. Si parte con il Salone ...

Botti di capodanno 2018 - oltre 15mila chili sequestrati. I video-tutorial della Polizia : Roma, 30 dicembre 2018 - Come ogni fine-dicembre, arriva il classico bollettino dei Botti di capodanno sequestrati dalle forze dell'ordine. I numeri, come sempre, sono importanti: il Dipartimento ...