Pallanuoto - obiettivo podio per il Setterosa agli Europei 2018. Izabella Chiappini l’arma per tornare al vertice : Lunedì 24 luglio 2017: forse il momento più deludente di questa stagione per quanto riguarda la Pallanuoto azzurra a livello femminile. In quel di Budapest il Setterosa, lanciato dalla medaglia d’argento olimpica conquistata un anno prima a Rio de Janeiro, era pronto all’ennesima entrata nella top-4 internazionale: mancava solo lo scalino chiamato Russia che, visto anche un girone preliminare super, sembrava davvero facile da ...

PAGELLE/ Verona-Juventus (1-3) : è tornato Dybala! I voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata) : PAGELLE Verona Juventus: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Bentegodi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:36:00 GMT)

Fuochi d'artificio Capodanno 2018/ Video - da Sidney (Australia) a Londra : gli spettacoli più belli : Video, Fuochi d'artificio a Capodanno in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da diversi spettacoli pirotecnici. Ecco quali.

Pensioni - cosa cambia nel 2018 : L'esenzione di 15 categorie di lavoratori dall'aumento dell'età pensionabile, lo 'sconto' contributivo riservato alle donne per accedere all'anticipo Pensionistico e l'istituzione di un fondo ad hoc ...

Rugby - Test Match 2018 : il calendario completo e tutte le date. Il programma delle partite dell’Italia : Il 2018 sarà un anno molto importante per il movimento della palla ovale italiana, in preparazione ai Mondiali del 2019: la Federazione ha deciso di Testare i campi che ospiteranno la Nazionale durante la rassegna iridata programmando per il mese di giugno una doppia sfida al Giappone. Ancora da definire l’avversaria del terzo confronto, mentre a novembre gli azzurri dovrebbero giocare in casa tutti gli incontri, uno dei quali, secondo le ...

Roland Garros 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Sui campi di Parigi, i migliori giocatori del mondo si daranno battaglia per conquistare il secondo Slam dell’anno. L’attesa in campo maschile è per vedere se Rafael Nadal sarà in grado di vincere il torneo per l’undicesima volta, scrivendo in maniera ancora più significativa il proprio nome nei libri di storia di questo sport. Novak Djokovic, Andy Murray e Stan Wawrinka guidano la pattuglia dei giocatori che proveranno ad impedirglielo, ...

Capodanno 2018 Canale 5 : dove vedere il concerto in diretta in tv e streaming : Canale 5 festeggerà Capodanno 2018 con un evento musicale incredibile in diretta dalla Unipol Arena di Bologna. Domenica 31 dicembre Radio 105, Radio 101 e Radio Subasio hanno organizzato un concerto pieno dei grandi nomi della musica italiana per accogliere in musica il nuovo anno. Leggi anche: TUTTO SU #Capodanno | L’ANNO CHE VERRA’ SU RAI 1 Capodanno 2018 Canale 5: in diretta da Bologna Wind Capodanno in Musica, ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : Hirscher e Shiffrin favoriti - i norvegesi sognano in casa. L’Italia vuole provarci : Il nuovo anno della Coppa del Mondo di sci alpino si apre da Oslo. Sarà la storica collina di Holmenkollen ad ospitare un City Event. Si gareggia domani in notturna per uno spettacolo assolutamente garantito e saranno davvero presenti i migliori dello slalom mondiale. Infatti alla gara hanno accesso i primi 12 della graduatoria dello slalom ed i migliori 4 della generale. Tra gli uomini fari puntati sul grande duello tra Marcel Hirscher ed ...

Whatsapp - in arrivo una super novità per il 2018. Ecco quale Video : Il 2018 sara' un anno importante per il settore della tecnologia: dal punto di vista dei dispositivi mobili, protagonisti indiscussi saranno #samsung, Huawei ed Apple rispettivamente con il lancio sul mercato del Galaxy S9, P11 e tre nuovi iPhone, mentre interessanti novita' dovrebbero riguardare anche i sistemi di messaggistica istantanea [Video]. A proposito di questi, uno dei più scaricati è proprio #Whatsapp, che dovrebbe promuovere nuove ...

Ciclismo - Mondiali Innsbruck 2018 : quando si corrono? Il calendario completo e le date. Il programma completo : L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Warriors vincono grazie ad un Curry da 38 punti - cadono i Cavaliers di LeBron James : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Torna al successo Golden States vittoriosa 141-128 contro i Grizzlies. I Warriors trascinati da uno Stephen Curry da 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist hanno avuto la meglio prendendo il margine decisivo nella fase centrale dell’incontro e rendendo vano ...