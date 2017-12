Volley | SuperLega 2018 – 14^ giornata | Perugia resta in testa | riscatto Modena e

RISULTATI Volley MASCHILE / Classifica aggiornata e diretta live score : la situazione (14^ giornata Superlega) : RISULTATI VOLLEY MASCHILE: classfica aggiornata e diretta live score delle partite della 14^ giornata della Serie A1. Si comincia con Milano-Trento alle ore 16.30.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:51:00 GMT)

Superlega Volley - comincia il girone di ritorno :

Volley - SuperLega 2017 – Ultima giornata dell’anno : Modena e Civitanova cercano riscatto - Perugia la conferma : Tutti in campo per la quattordicesima giornata di SuperLega, la prima del girone di ritorno. Il massimo campionato italiano di Volley maschile saluta l’anno solare con un turno davvero scoppiettante in programma questo pomeriggio: si torna a giocare quattro giorni dopo i botti di Santo Stefano, Perugia Campione d’Inverno e le clamorose cadute di Civitanova e Modena. I Block Devils sono attesi dalla rovente trasferta sul campo della ...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia in testa - muscoli Civitanova - ottovolante Modena - Trento in crescita : il pagellone del girone d’andata : Si è concluso il girone d’andata della SuperLega, è arrivato il momento di tracciare un bilancio di quello che ci ha proposto il massimo campionato italiano di Volley maschile quando siamo giunti al giro di boa. Perugia – Campioni d’Inverno grazie al sorpasso dell’ultima giornata, primo traguardo intermedio raggiunto in campionato dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. Le due sconfitte però nei big match con ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 13^ giornata - i migliori italiani : Nelli e Randazzo condottieri - Giannelli e Spirito direttori - Parodi torna : A Santo Stefano si è disputata la tredicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. GABRIELE Nelli e LUIGI Randazzo. Letteralmente monumentali! I due alfieri azzurri di Padova che sbanca il PalaPanini demolendo Modena e salendo al quinto posto in classifica: vera rivoluzione del campionato. Il giovane opposto si inventa 23 punti con il 59% ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 13^ giornata : pagelle - top e flop. Impresa Castellana - Nelli e Randazzo mattatori - Stern straripante - tonfi Modena e Civitanova : A Santo Stefano si è disputata la tredicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. Castellana GROTTE: 10. I pugliesi firmano l’Impresa di giornata davanti agli oltre 2000 spettatori del PalaFlorio di Bari: la neopromossa, penultima in classifica e con una sola vittoria in stagione, riesce clamorosamente a sconfiggere i Campioni ...

Volley - Superlega : Perugia campione d'inverno - cadono Civitanova e Modena : ROMA - E' un Santo Stefano di festa per la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils giocano un grande match in un gremito Pala De Andrè, battono 3-0 (25-22, 25-16, 25-18) i padroni di casa della Bunge ...

Volley : Superlega - Castellana Grotte ferma la Lube - Perugia si riprende la vetta : IL PROSSIMO TURNO- 30/12/2017 Ore: 18.00 Revivre Milano-Diatec Trentino Ore 16.30; Kioene Padova-Sir Safety Conad Perugia Ore 18.15 Diretta RAI Sport; BCC Castellana Grotte-Azimut Modena; Biosì ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Perugia Campione d’Inverno! Sorpasso finale : Civitanova crolla a Bari - Modena sconfitta da Padova : Santo Stefano scoppiettante sui campi di SuperLega, succede davvero di tutto nella 13esima giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile con una sfilza di risultati a sorpresa che mutano la classifica nei piani alti. Perugia è a sorpresa Campione d’Inverno vista la clamorosa sconfitta di Civitanova sul campo di Castellana Grotte e il tracollo di Modena contro Padova: il girone d’andata si è concluso con i botti ma, a ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Tutti in campo a Santo Stefano! Ultima d’andata : Civitanova - Perugia e Modena per il primo posto : La pallavolo non si ferma per le feste e oggi si torna subito in campo! A Santo Stefano la SuperLega giocherà la tredicesima giornata, l’Ultima del girone d’andata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ci farà divertire anche sotto le feste, si preannuncia un turno interlocutorio ma con in palio punti pesanti. Ricordiamo che, a differenza delle passate stagione, le prime otto squadre non si qualificheranno ai quarti di ...

Volley : Superlega - Earvin e Swan Ngapeth lasciano Modena? : MODENA- Non sono giorni facili in casa Azimut Modena, nonostante la vittoria di Perugia ed una posizione di classifica di altissimo livello. In questi giorni è scoppiato fragroroso il caso che vede ...