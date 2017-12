Vittorio Feltri | Se non andate a votare avete perso in partenza

Vittorio Feltri - è finita la legislatura peggiore di sempre : C' è chi esulta perché domani il presidente Mattarella scioglierà le Camere mandando a casa tutti i parlamentari, tra i peggiori della storia repubblicana. L' evento non dispiace neppure a noi, ma ...

Vittorio Feltri - chi ha fatto Casini tra guardie e ladri : Quando la politica è impotente di fronte a uno scandalo non trova di meglio che istituire una commissione d' inchiesta, certa che in questo modo formalmente elegante si affosserà la verità e ...

Vittorio Feltri : a Grasso e Boldrini va bene frustare i cavalli? Disonore a chi umilia l'animale : Il presidente del Senato, Grasso, e la presidente della Camera, Boldrini, non hanno molto a cuore la salute fisica e mentale dei cavalli. Diciamo pure che se ne fregano di loro e delle torture che ...

Vittorio Feltri : largo ai vecchi - i loro figli fanno solo danni : Silvio Berlusconi , che ha un anno in meno e numerosi acciacchi di salute e giudiziari, brillantemente superati, si esibisce per l' ennesima volta sulla pista politica e, contro ogni previsione, si ...

Vittorio Feltri : 'Pietro Grasso ha un conto in sospeso col Pd - gli deve 80mila euro' : Il presidente del Senato, Pietro Grasso , ex magistrato di cui non conosciamo le opere, al termine della legislatura ha fondato un partito denominato 'Liberi e uguali'. Liberi da chi e uguali a chi? ...

Vittorio Feltri : Gianni Brera - il giornalista migliore di tutti. Così bravo da non avere un successore degno : A meno di trent'anni fu nominato direttore della Gazzetta dello Sport . Ma lui preferiva dirigere se stesso.

Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio : 'Non ha mai lavorato - per questo ora ci spiega come trovare occupazione' : A cinguettare è Vittorio Feltri , il quale sul grillino si esprime così: Di Maio prima di entrare in politica nei 5 stelle non aveva mai lavorato. Ecco perché adesso ci insegna come trovare ...

Vittorio Feltri : caro Salvini - ti spiego perchè ha ragione Berlusconi : caro Becchi e caro Palma, vi leggo con interesse e mi impegno a comprendere le vostre argomentazioni, ma vi giuro non ci riesco. La legge elettorale in vigore non è mai stata sperimentata, essendo ...

Vittorio Feltri : non è mai Tempo per far satira sulla Boldrini : Doverosi complimenti a Gian Marco Chiocci, direttore del Tempo di Roma, il quale ieri, dopo aver visto su vari siti il montaggio fotografico che ritraeva Matteo Salvini col bavaglio, sullo sfondo del ...

Vittorio Feltri : politici insensati e dannosi. Alle prossime elezioni voterà meno del 50% degli aventi diritto : Mentre il Censis comunica che 84 italiani su cento schifano la politica, giudicata inaffidabile, si apprende che il Grande Fratello televisivo ha ottenuto 45 milioni di voti, un record. La gente si interessa maggiormente di quanto accade in una casetta in cui ...

Vittorio Feltri : mazzata elettorale sui partiti se in Veneto e Lombardia non arriverà più autonomia : Recentemente lombardi e veneti hanno votato il referendum sulla autonomia delle loro regioni, e hanno vinto alla grande i sì. Significa che la gente del Nord ha democraticamente indicato la preferenza ...

Vittorio Feltri sul crollo dell'affluenza : la gente non vota perché schifata dalla politica e da questa democrazia : Ciò invece è normale, una logica conseguenza della sfiducia popolare nei confronti della politica. La quale ha disgustato la maggioranza degli italiani, non per questioni estetiche ma pratiche. Essi, ...

Fabio Fazio - l'affondo di Vittorio Feltri : 'Gli ascolti sempre giù - lo stipendio rimane su' : Gli ascolti, puntata dopo puntata, lo condannano. Si parla, ovviamente, di Fabio Fazio , che con il suo Che tempo che fa , la scorsa domenica, ha toccato il fondo in termini di share. Le conseguenze ...

Ema - Vittorio Feltri : 'Paolo Gentiloni e Beppe Sala due tromboni che se la fanno nei pantaloni' : Bastano poche parole, a Vittorio Feltri , per inquadrare il caso dell'Ema, l'Agenzia del farmaco soffiata a Milano con un lancio di monetina dall'Olanda. Addio indotto, addio posti di lavoro. Una ...