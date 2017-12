Video Gol Inter-Lazio 0-0 | Highlightes e Tabellino Serie A 19^ Giornata | 30-12-2017

Video Gol Inter-Lazio *-* : Highlightes e Tabellino Serie A 19^ Giornata - 30-12-2017 : Risultato finale Inter-Lazio 0-0, Cronaca e Highlightes, 19^ Giornata Serie A, 30 Dicembre 2017. La sfida Champions tra Inter e Lazio ha dimostrato quanto la lotta per le parti alte della classifica sia equilibratissima: il risultato infatti è stato di 0-0. Un pareggio che ha dei risvolti sia negativi sia positivi: nessuna delle due ha effettivamente approfittato dello stop della Roma del pomeriggio, d’altro canto entrambe hanno dato ...

DIRETTA / Andria Siracusa (risultato finale 2-0) streaming Video e tv : due gol allo scadere : DIRETTA Andria-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:25:00 GMT)

Arbitro Orsato/ Video - Var gol annullato a Florenzi e Dzeko per fuorigioco : la reazione di Pellegrini : Arbitro Orsato: il direttore di gara di Roma-Sassuolo finisce nel mirino dei tifosi giallorossi per aver annullato il gol di Florenzi. Decisivo il blocco di Under in fuorigioco(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:22:00 GMT)

Video Gol Liverpool-Leicester City 2-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 30-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Leicester City 2-1, Vardy (LEI), Salah (LIV) 2, Cronaca e Video Gol, Premier League 30 Dicembre 2017. Il Liverpool deve ringraziare ancora una volta Mohamed Salah. L’egiziano è infatti l’eroe di giornata e grazie alla sua doppietta permette ai Reds di conquistare la vittoria per 2-1 contro il Leicester City. LE SCELTE – Nel Liverpool c’è Gomez al posto di Alexander-Arnold e Lovren al posto ...

Video Gol Atalanta-Cagliari 1-2 : Highlights e Tabellino 19^ Giornata Serie A 30-12-2017 : Risultato Finale Atalanta-Cagliari 1-2: Cronaca e Video Gol Pavoletti, Padoin, Gomez, 19^ Giornata Serie A 30 Dicembre 2017. Si chiude un 2017 da favola per l’Atalanta che vuole continuare a stupire contro un Cagliari, invece, alla ricerca di un successo che manca da sei partite. All’Atleti Azzuri d’Italia, però, la partita è di quelle che non ti aspetti con i padroni di casa che, dopo aver conquistato 11 punti in 5 ...

Video Gol Fiorentina-Milan 1-1 : Highlights e Tabellino Serie A - 19^ Giornata 30-12-2017 : Risultato Finale Fiorentina-Milan(r) , 72′ Simeone(Fiorenina) 73′ Chalanoglu (Milan) Cronaca e Highlights, 19^ Giornata Serie A, 30 Dicembre 2017. Il Milan riesce a prendere un punto nella modesta sfida contro la Fiorentina, le due squadre però si vedono solo nel finale del secondo tempo, infatti i gol vengono timbrati al 72′ e 73′ minuto, rispettivamente da Simeone(Fiorentina) e Chalanoglu (Milan). Partita dunque ...

DIRETTA/ Roma Sassuolo (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : Nainggolan vicino al raddoppio : DIRETTA Roma Sassuolo info streaming video e tv: all'Olimpico sfida del cuore per Di Francesco che vuole tornare a vincere per chiudere bene l'anno.

Diretta / Catania Casertana (risultato live 1-2) streaming Video e tv : etnei a caccia del gol! : Diretta Catania-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:41:00 GMT)

Fiorentina-Milan 1-1 : Simeone-Calhanoglu - Video Gol Video : Serie A, diciannovesima giornata di campionato. Al Franchi di Firenze, la #Fiorentina ospita il #Milan per un match molto importante per la lotta alla qualificazione della prossima Europa League. Le 2 formazioni arrivano a questo appuntamento dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia che ha visto la Fiorentina perdere 1-0 con la Lazio ed il Milan trionfare nel derby ai supplementari grazie ad un gol di Patrick Cutrone ...

Diretta/ Fiorentina Milan (risultato live 1-1) info streaming Video e tv : gol di Simeone e Calhanoglu! : Diretta Fiorentina Milan info streaming video e tv: al Franchi affascinante anticipo delle ore 12.30. Quote, orario e probabili formazioni della partita di Serie A(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 14:03:00 GMT)

Video/ Crotone Napoli (0-1) : highlights e gol della partita. Zenga contrariato (Serie A 19^ giornata) : Video Crotone Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 19^ giornata della Serie A e giocata tra le mura dello stadio Ezio Scida.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:06:00 GMT)

Video/ Renate-Feralpi Salò (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 21giornata) : Video Renate-Feralpi Salò (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 21giornata. I brianzoli vincono il derby lombardo del girone B.