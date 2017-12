Verona | Caceres | Romulo | Kean | gli ex bianconeri per fermare la Juve

Calciomercato Lazio - la ‘contropartita’ al Verona che sblocca l’affare Caceres : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da due vittorie consecutive, quelle in campionato e Coppa Italia contro Crotone e Fiorentina, adesso la squadra di Simone Inzaghi si prepara per affrontare il big match contro l’Inter. Nel frattempo si stanno valutando le strategie per il mercato di gennaio, si avvicina l’arrivo a gennaio di Caceres. L’accordo tra Lazio e Verona prevedeva il prestito fino a gennaio e poi il ...

Pagelle Verona-Milan 3-0 : Kalinic disastroso - Romulo e Caceres sugli scudi : Pagelle Verona-Milan – Per il Milan è ancora ‘fatal Verona’. Gli scaligeri hanno dominato i rossoneri vincendo meritatamente e conquistando tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Prova disastrosa di Kalinic, mai incisivo e spesso fuori dal gioco. In generale nel Milan molti insufficienti. Nel Verona grande prova di Nicolas, Caceres e Romulo, per distacco i migliori in campo. Pecchia salva la panchina, profondo ...

Diretta / Spal-Verona (risultato live 0-2) streaming video e tv : contropiede perfetto di Caceres! : Diretta Spal-Verona: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 16:23:00 GMT)

Verona-Genoa - probabili formazioni e ultimissime : dubbio Caceres - conferma per Pandev : Verona-Genoa, probabili formazioni e ultimissime: dubbio Caceres, conferma per Pandev Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Genoa, probabili formazioni E ultimissime – Verona-Genoa sarà l’ultima partita di questo lunghissima 15a giornata di Serie A. Allo stadio ‘Bentegodi‘ alle ore 21 andrà in scena una partita importante in ottica ...

DIRETTA / Verona Bologna (risultato live 2-1) streaming video e tv : Caceres riporta avanti l'Hellas : DIRETTA Verona Bologna info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 13^ giornata(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 21:28:00 GMT)

Serie A Verona - affaticamento muscolare per Caceres : Verona - Martin Caceres non risponderà alla chiamata dell' Uruguay : il giocatore infatti ha accusato un affaticamento muscolare al flessore destro accusato durante Cagliari -Hellas Verona. Per il ...

Serie A Verona - differenziato per Zaccagni. Caceres aumenta i carichi : Verona - Seduta mattutina per il Verona , presso lo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera in vista del prossimo impegno di campionato, con il Cagliari . La squadra, agli ordini dell'allenatore ...