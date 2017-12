: RT @fattoquotidiano: Vercelli, il segretario della Lega all’autista dell’ambulanza che soccorreva il padre: “Marocchino di merda” - Ha offe… - NFresu : RT @fattoquotidiano: Vercelli, il segretario della Lega all’autista dell’ambulanza che soccorreva il padre: “Marocchino di merda” - Ha offe… - Giosca3Giovanna : RT @fattoquotidiano: Vercelli, il segretario della Lega all’autista dell’ambulanza che soccorreva il padre: “Marocchino di merda” - Ha offe… - fraversion : il giorno in cui noi di #Vercelli riusciremo a far parlare della città per qualcosa di bello e positivo, sarà sempr… - fattoquotidiano : Vercelli, il segretario della Lega all’autista dell’ambulanza che soccorreva il padre: “Marocchino di merda” - Ha o… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2017) Ha offeso un dipendenteCroce Rossa Italiana, arrivato in ambulanza a soccorrere il. Il motivo? Era un uomo di colore. E ildi, Giampiero Borzoni, non ha trovato di meglio che chiamarlo “marocchino di merda“. Il giovane, da sei anni autistaCroce Rossa nellla città piemontese ha sporto denuncia, come raccontato dal periodico locale la Sesia e dall’edizione locale di Repubblica. “Voleva dirmi come fare perché lui è infermiere“, ha spiegato l’autista ai carabinieri, che è addirittura dovuto rimanere sulla porta dell’abitazione deldi Borzoni: in casa è potuto entrare solo il col. Le offese, secondo il giovane, sarebbero continuate anche dopo, al pronto soccorso. “Ha minacciato di farmi licenziare“, ha detto l’autista che alla fine ha deciso di presentare una denuncia. La ...