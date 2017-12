Venezia - lo storico teatro occupato dai cittadini “Non diventi ristorante” : A Venezia, una città dove spariscono case, uffici e negozi di vicinato - per i 54 mila residenti -, per lasciare il posto ad alberghi, b&b e ristoranti, per i 30 milioni di turisti annuali, una forma di resistenza urbana tenta di mettere in discussione questa logica....

Excelsior di Venezia troppo caro Coin verso l'addio nel 2018 Lo storico palazzo a H&M</spanZ : Gruppo Coin e la proprietà dell'immobile Excelsior di Venezia ai ferri corti. Addio a febbraio 2018? H&M pronta a subentrare Segui su affaritaliani.it

Excelsior di Venezia troppo caro Coin verso l'addio nel 2018 H&M verso lo storico palazzo</spanZ : Gruppo Coin e la proprietà dell'immobile Excelsior di Venezia ai ferri corti. Addio a febbraio 2018? H&M pronta a subentrare Segui su affaritaliani.it

Venezia : principio d'incendio in palazzo nobiliare in centro storico : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.10 in Sestiere Castello a Venezia per un principio d’incendio presso palazzo Morosini. Le squadre dei pompieri intervenuti con tre autopompe lagunari hanno spento il principio d’incendio divampato nel cucinino al piano ter

Venezia - lo storico caffè dice no all'affitto 'folle' a piazza San Marco : '50mila euro al mese' : Venezia - La data fatidica scatterà fra pochi giorni. Da venerdì primo dicembre lo storico caffè Totobar di piazza San Marco ridurrà i propri spazi e riconsegnerà le chiavi di una parte dell'edificio ...