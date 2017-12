Vedo Roma più pulita | ma non voterò i 5stelle Mi piace sempre D' Alema

"Te lo scrivo in romano : sei un gaggio - disgraito e pure buzzicone. Se te Vedo t'acciacco". Asia risponde a Brignano : "Te lo scrivo in romano: sei un gaggio, disgraito e pure buzzicone. Se te vedo t'acciacco". Ad una settimana dalla decisione di Time Magazine di scegliere il movimento #MeToo come Person of the Year 2017, Asia Argento torna a parlare e lo fa su Twitter, per replicare ad Enrico Brignano.A @EnricoBrignano, te lo scrivo in romano: sei un gaggio, disgraito e pure buzzicone. Se te vedo t'acciacco. https://t.co/c8a8aMMLqw — Asia Argento ...

M5s - Scamarcio vs Gruber : “Roma? Non Vedo differenze con prima. Ma avete visto i topi a New York?” : “Alessandro Di Battista? Ho ascoltato alcuni suoi interventi in Parlamento su questioni importanti e devo dire che raramente ho sentito parlare un deputato in quel modo, cioè mettendo al centro questioni vitali e serie che dovrebbero essere all’ordine del giorno sui giornali italiani”. Sono le parole dell’attore Riccardo Scamarcio, ospite di Otto e Mezzo (La7) assieme al deputato del M5s, Alessandro Di Battista. ...

LIVE Italia-Romania - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : Italia in controllo a fine terzo quarto. Gli azzurri Vedono la vittoria (59-43 - 30') : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Romania, prima partita delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Si tratta della prima uscita della nuova gestione di Meo Sacchetti. È una partita molto attesa per diversi motivi. L’insolita collocazione a novembre, nella prima delle tre finestre annuali, fa sì che manchino i giocatori di NBA ed Eurolega. C’è molta curiosità, dunque, per vedere all’opera la ...

Roma - il derby nel mirino : Nainggolan e Schick "Vedono" la Lazio : Il centrocampista accelera e spera di scendere in campo da titolare, l'attaccante vuole andare in panchina e mettere minuti nelle gambe

Roma - Di Francesco : “Siamo da scudetto. Mi riVedo in Pellegrini. Su Schick…” : Roma, Di Francesco: “Siamo da scudetto. Mi rivedo in Pellegrini. Su Schick…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, DI Francesco: “SIAMO DA scudetto. SCHICK? È STATO MAL INTERPRETATO” – È probabilmente il punto più alto della sua carriera. Ora Eusebio Di Francesco se lo gode. Perché ora è facile dargli i meriti del buon momento ...

Roma - Schick : "Nel futuro mi Vedo a Real - Barcellona o United" : Il club si arrabbia, lui smentisce ("tradotto male"), poi cancella la smentita. Monchi gli ha parlato

Conte alla vigilia del secondo round tra Roma e Chelsea : "PreVedo una gara molto combattuta" : Londra città stressante? Mi piace molto essere a Londra e mi trovo benissimo con Conte, uno dei migliori allenatori del mondo e sono felice di lavorare con lui. In Italia, comunque, torno sempre con ...