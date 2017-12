Valencia Barcellona Streaming video e tv | orario della replica e risultato finale La

Liga - clamoroso tonfo del Valencia : il Getafe vince in 10 uomini - sorride il Barcellona : Il Barcellona può sorridere nonostante il solo punto conquistato al ‘Camp Nou’ con il Celta Vigo. Il Valencia, infatti, che avrebbe potuto portarsi a soli due punti dai blaugrana, che occupano la vetta della classifica, è caduto clamorosamente in casa del Getafe, rimasto in 10 uomini dal 25′ del primo tempo per l’espulsione di Arambarri per doppio giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa al ...

Flop Real Madrid : il Barcellona frena ma Cristiano Ronaldo e soci non ne approfittano - il Valencia sogna… : Il Real Madrid spreca un’occasione clamorosa in questa serata di Liga spagnola. Dopo che nel pomeriggio il Barcellona aveva clamorosamente pareggiato in casa contro il Celta Vigo, Cristiano Ronaldo e soci sono scesi in campo contro l’Athletic Bilbao. Un campo senz’altro ostico per i madrileni, ma di certo uno 0-0 scialbo nessuno se lo sarebbe aspettato. Ebbene, una gara senza reti regala un’occasione ghiottissima domani ...

Barcellona bloccato dal Celta Vigo : il Valencia può portarsi a -2 - Liga apertissima! : Il secondo anticipo della 14^ giornata di Liga tra Barcellona e Celta Vigo è terminato sul punteggio di 2-2. Parziale frenata della capolista che non è riuscita a conquistare i tre punti. Ottima gara del Celta che si è dimostrato compatto e aggressivo. Proprio gli ospiti sono passati in vantaggio con Aspas al 20′ del primo tempo ma due minuti più tardi Lionel Messi ha ristabilito la parità. Nella ripresa i blaugrana si sono portati sul 2-1 ...

Barcellona - Valverde adesso protesta : “assurdo quanto accaduto a Valencia” : “E’ assurdo che in una partita e in un’azione cosi’ importante l’arbitro non abbia visto o che nessuno glielo abbia detto. In 40 mila hanno visto che era gol”. Ernesto Valverde, alla vigilia della gara di Coppa del Re contro il Murcia, non ha ancora digerito quanto successo al Mestalla quando, sullo 0-0, Messi non si e’ visto convalidare il gol del vantaggio nonostante la palla avesse varcato nettamente ...

Gol fantasma in Valencia-Barcellona : la stampa spagnola si scatena! : stampa catalana infuriata per il gol negato ieri sera a Messi al Mestalla, nello scontro al vertice fra Valencia e Barcellona. Nonostante la palla avesse varcato chiaramente la linea di porta, l’arbitro Iglesias Villanueva non ha convalidato la rete, la squadra di Valverde e’ andata sotto ma alla fine ha trovato l’1-1 con Jordi Alba. “Nemmeno cosi’ possono farcela col Barca”, titola “Sport” con ...

Video gol : Valencia-Barcellona 1-1 | Highlights Liga : .È terminato 1-1 il big match della 14esima giornata della Liga spagnola tra il Valencia ed il Barcellona, rispettivamente seconda e prima in classifica. Sul risultato di questo match pesa come un macigno un episodio accaduto al 29esimo minuto del primo tempo, quando l'ex juventino Neto si è reso protagonista di una clamorosa papera su un tiro apparentemente inoffensivo da parte di Messi. L'argentino ha calciato dal limite dell'area e il ...

Un super Valencia tiene aperta la Liga : 1-1 ma Barcellona “truffato” dall’arbitro! : Goal, emozioni e grandi polemiche. Il posticipo della 13^ giornata di Liga tra Valencia e Barcellona, rispettivamente seconda e prima della classe, non si è fatto mancare nulla. Lo scontro al vertice è terminato sul punteggio di 1-1 con i blaugrana che hanno acciuffato il pareggio nei minuti finali con Jordi Alba, dopo il goal di Rodrigo che aveva aperto le marcature. La distanza tra le due squadre in classifica rimane quindi invariata. Numerose ...

Incredibile in Valencia-Barcellona : Messi segna ma l’arbitro non vede - caso “alla Muntari” [VIDEO] : Incredibile davvero quanto accaduto durante la gara Valencia-Barcellona, partita che vale molto in chiave classifica tra la prima e la seconda della Liga spagnola. Messi avrebbe portato in vantaggio la sua squadra, ma il direttore di gara ed il guardalinee non hanno assegnato il goal. Una situazione abbastanza strana che ricorda quella del famoso goal di Muntari per intenderci, palla oltre la linea ma goal non assegnato, ecco il video ...