USA | il documento Top Secret del Pentagono sugli UFO è clamoroso | “grandi minacce

(Di sabato 30 dicembre 2017) “Quello che un tempo era considerato fantascienza ora e’ un fatto scientifico“: e’ il 2009 e quella scritta nero su bianco e’ la conclusione contenuta in una relazione delriservata solo agli ambienti interni. Al quinto piano dell’Anello C, all’interno del palazzo più blindato al mondo, da due anni un team super-selezionato sta lavorando a un programma segretissimo sull’esistenza degli U.F.O. dietro segnalazioni dei piloti dell’aeronautica militare su oggetti volanti non identificati e fenomeni inspiegabili avvistati. Ne viene fuori che gli “Stati Uniti non sono in grado di difendersi da alcune delle tecnologie scoperte“, si legge nella nota. Sono questi i risultati ottenuti dall'”Advanced Aerospace Threat Identification Program“, il “Programma avanzato per l’identificazione delle...