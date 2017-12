Ucraina - Uomo armato si barrica con ostaggi all’interno di un ufficio postale : Ucraina, uomo armato si barrica con ostaggi all’interno di un ufficio postale Un uomo si è barricato all’interno di un ufficio postale con undici ostaggi: tra loro anche due bambini.Continua a leggere Un uomo si è barricato all’interno di un ufficio postale con undici ostaggi: tra loro anche due bambini.Continua a leggere L'articolo Ucraina, uomo armato si barrica con ostaggi all’interno di un ufficio postale sembra essere il primo ...

Uomo si barrica in poste Kharkiv - ostaggi : (ANSA) - MOSCA, 30 DIC - Un Uomo armato che indossa una maschera ha sequestrato un ufficio postale vicino alla stazione della metropolitana Kyivska a Kharkiv, in Ucraina, prendendo in ostaggio nove ...

Uomo si barrica in poste Kharkiv - ostaggi : MOSCA, 30 DIC - Un Uomo armato che indossa una maschera ha sequestrato un ufficio postale vicino alla stazione della metropolitana Kyivska a Kharkiv, in Ucraina, prendendo in ostaggio nove adulti e ...

Ucraina - Uomo armato barricato con ostaggi in ufficio poste a Kharkiv - : Al momento non sono ancora arrivate richieste dal sequestratore che ha con sé prigionieri nove adulti e due bambini all'interno del centro postale vicino alla stazione della metropolitana Kyivska

Sparatoria a Mosca - Uomo barricato in un edificio : uccisa una guardia giurata - 2 feriti : Una lite tra l'ex proprietario di una fabbrica e il nuovo gestore è all'origine della Sparatoria di oggi a Mosca, con un bilancio di un morto e tre feriti. L'aggressore ha chiamato...

San Pietro Val Lemina - un Uomo si barrica in casa e inizia a sparare - minacciando di togliersi la vita : in corso intervento dei carabinieri (... : Era ancora piena notte quando la moglie ha dato l'allarme, chiamando i carabinieri. A San Pietro Val Lemina, un piccolo comune nel pinerolese, un uomo si è barricato in casa, iniziando a sparare ...

Ore di tensione a Città Sant'angelo - Uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto in aria : Pescara - Un 47enne di Città Sant'angelo ha tenuto per oltre otto ore con il fiato sospeso le forze dell'ordini e i cittadini della città adriatica. L'uomo che doveva essere sottoposto al tso, trattamento sanitario obbligatorio, si è barricato in casa armato di un coltello e con una bombola del gas, e con un cane Pitbull, minacciando di far esplodere l'intera palazzina, sul posto si sono portati oltre 20 ...

Ore di tensione a Città Sant'angelo - Uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto in aria : Pescara - Un 47enne di Città Sant'angelo ha tenuto per oltre otto ore con il fiato sospeso le forze dell'ordini e i cittadini della città adriatica. L'uomo che doveva essere sottoposto al tso, trattamento sanitario obbligatorio, si è barricato in casa armato di un coltello e con una bombola del gas, e con un cane Pitbull, minacciando di far esplodere l'intera palazzina, sul posto si sono portati oltre 20 ...

Gran Bretagna - Uomo armato si barrica in un bowling : due ostaggi foto |video : La polizia ha isolato l’aera e ha chiuso un cinema e un’area giochi per bambini a Nuneaton. In un tweet parla di «incidente in corso». Un testimone ha raccontato di aver visto due persone con un fucile puntato alla testa. Al momento non risultano feriti

Gran Bretagna - Uomo si barrica in un bowling : minaccia ostaggi con fucile Foto : La polizia ha isolato l’aera e ha chiuso un cinema e un’area giochi per bambini a Nuneaton. La polizia in un tweet parla di «incidente in corso». Un testimone ha raccontato di aver visto due persone con un fucile puntato alla testa