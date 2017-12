Uomini e Donne over | Gemma ed i suoi regali dall' Oriente per Giorgio Manetti

Uomini e Donne gossip : Andrea Cerioli vittima di stalking sui social : Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne: sui social preso di mira Qualche ora fa su Instagram è stata postata da Andrea Cerioli un’immagine inequivocabile. L’ex tronista di Uomini e Donne, nello specifico, ha riportato su una stories dei commenti poco carini a lui indirizzati. A prenderlo di mira sarebbe stato un utente anonimo che […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Andrea Cerioli vittima di stalking sui social ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Nuovo smacco per Sossio : delusione da Ida! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over. Manfredo rompe il silenzio e commenta lo schiaffo ricevuto da Graziella Montanari: "L'epilogo di mesi di calunnie".(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 21:16:00 GMT)

MILLENNIUM - Uomini CHE ODIANO LE DONNE/ Curiosità sul film in onda su Rai Movie (oggi - 30 dicembre) : MILLENNIUM - UOMINI che ODIANO le DONNE, il film di David Fincher in onda in seconda serata dalle 23.15 su Rai Movie. Nel cast Daniel Craig e Christopher Plummer. (oggi, 30 dicembre)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 17:43:00 GMT)

Uomini e Donne news - Sara in lacrime : la confessione su Nicola : Sara Affi Fella di Uomini e Donne ripensa ai parere dei genitori su Nicola Panico e scoppia a piangere L’ultima registrazione di Uomini e Donne, per quello che concerne il Trono Rosa, è stata piuttosto ricca di contenuti. Dall’inizio del percorso di Sara Affi Fella e Nilufar Addati il corteggiatore Lorenzo – che avevamo già visto […] L'articolo Uomini e Donne news, Sara in lacrime: la confessione su Nicola proviene da ...

Uomini e Donne - Soleil lascia un like a Luca : il gesto shock : L’apprezzamento di Soleil Sorgè a Luca Onestini La storia della coppia nata all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne è archiviata da un po’. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice ormai hanno intrapreso strade diverse e sono ancora più felici. Stiamo parlando di Luca Onestini e Soleil Sorgè. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, proprio […] L'articolo Uomini e Donne, Soleil lascia un like a ...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti / Uomini e donne - sorpresa per il cavaliere : le parole della dama (Trono Over) : Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati ancora protagonisti dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne. Ecco la dichiarazione della dama e del cavaliere.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:07:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicola e Jara lasciano lo studio nella nuova registrazione (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Manfredo rompe il silenzio e commenta lo schiaffo ricevuto da Graziella Montanari: "L'epilogo di mesi di calunnie".(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:38:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani presa in giro dall'opinionista Video : Uomini e Donne [Video] in questo momento non sta andando in onda per le varie festivita' natalizie e il suo ritorno in televisione è stato fissato per l'8 Gennaio 2018. Ma gli autori e tutti i protagonisti del trono Over continuano a portare avanti le registrazioni. Ieri 29 dicembre 2017 è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e le discussioni da parte di molti telespettatori non hanno tardato ad arrivare. Si è parlato del Natale e ...

Uomini e Donne / Anticipazioni - le prime parole di Angela Caloisi dopo la non scelta di Paolo (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Paolo Crivellin non schioda e non sceglie ma elimina Giorgia; l'ex corteggiatrice sconvolge per un gesto social.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:16:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : le parole di Angela dopo la non scelta : Ecco come ha reagito Angela Caloisi dopo la non scelta di Paolo Crivellin Sembrava essere tutto pronto alla scelta di Paolo Crivellin, invece l’unico che doveva essere pronto ha dichiarato di essere indeciso. Il tronista di Uomini e Donne, nella puntata in cui avrebbe dovuto registrare la scelta, ha dichiarato di avere una piccola preferenza […] L'articolo Uomini e Donne oggi: le parole di Angela dopo la non scelta proviene da Gossip ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Tina Cipollari regala un gigolò a Gemma : Un regalo davvero originale quello che Tina Cipollari, famosissima opinionista del fortunato programma televisivo Uomini e Donne, ha fatto arrivare all’antagonista Gemma. Un...

Uomini e Donne anticipazioni : Jara e Nicola via - torna Anna : Un regalo particolare per Gemma Galgani L’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne è iniziata, come sempre, con un filmato riguardante l’ultima puntata mandata in onda. La scorsa settimana Gemma Galgani aveva fatto trovare un regalo nel camerino di Giorgio Manetti e la stessa cosa ha fatto Tina Cipollari con Gianni Sperti, come a voler riproporre […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Jara e Nicola via, torna ...