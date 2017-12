: Unitevi al viaggio: insieme facciamo la differenza - Rillswind : Unitevi al viaggio: insieme facciamo la differenza - 5stelletv : Unitevi al viaggio: insieme facciamo la differenza - parlamentoin : #beppegrillo #m5s Unitevi al viaggio: insieme facciamo la differenza - Dghinelli : Unitevi al viaggio: insieme facciamo la differenza - ANNAQuercia : Unitevi al viaggio: insieme facciamo la differenza -

Leggi la notizia su beppegrillo

(Di sabato 30 dicembre 2017) di Piernicola Pedicini L’unico modo per cambiare le decisioni cruciali per il futuro del Paese qui in Europa, è iniziare a cambiare profondamente l’Italia. Ormai lo abbiamo imparato: il Parlamento europeo vota, ma le decisioni vengono prese poi in sede di Consiglio, dove dovrebbero sedere i rappresentanti dei governi nazionali. Quegli stessi rappresentanti che in Italia vi hanno tradito, perché il prodotto di una classe politica fallimentare, che ha svenduto tutto del nostro patrimonio: economia, ambiente, sanità, solo per fare qualche esempio. Se davvero volete che le cose cambino dovete anche voi unirvi a questo meraviglioso #Rally, che sta portando il nostro candidato premier Luigi Di Maio in tutta Italia. Serve anche il più piccolo contributo economico perché ognuno di voi può fare la: DONA ORA! Noi non prendiamo finanziamenti pubblici né finanziamenti occulti da ...