Una Vita trame febbraio | Huertas licenziata | Celia tradisce Felipe

Una Vita puntate gennaio : Ursula compie un omicidio Video : L'atmosfera ad Acacias 38 si fa sempre più incandescente. Dopo essere scappata dal convento e ferito Suor Ascension, Cayetana perdera' completamente la testa e si convincera' che Carlota, German e Manuela siano vivi. Per salutare la figlioletta, si rechera' sulla sua tomba, come se nulla fosse accaduto. Lo stato mentale della Sotelo fara' sì che le venga concesso l'indulto per infermita'. Dalle anticipazioni di #Una Vita della prossima settimana ...

Una Vita trame spagnole : ecco come uscirà di scena Marialuisa Video : Tanti nuovi colpi di scena succederanno nelle nuove puntate di #Una Vita, la soap opera che ha appena svelato l'addio di Huertas Lopez, l'amante di Felipe [Video]. Le trame iberiche ci svelano che una protagonista lascera' per sempre le vicende del condominio di Acacias 38. Ma andiamo a svelare di chi si tratta, continuando a leggere qui sotto. Anticipazioni Una Vita: nuova clamorosa uscita di scena Le anticipazioni delle nuove puntate di Una ...

Una Vita anticipazioni : il funerale di Mauro - puntata 467 Video : Che cosa succedera' nelle puntate di gennaio 2018 di #Una Vita? Negli episodi attualmente in onda su Canale 5, la storia di Mauro e Teresa è ormai un capitolo chiuso, dopo che il commissario ha fatto arrestare Cayetana. Un grande colpo di scena è arrivato in occasione della detenzione della Sotelo Ruiz, in quanto Ursula Dicenta ha voluto dare l'addio in maniera piuttosto discutibile alla sua ex padrona. Entrata nella cella, ha svelato a Cayetana ...

Una Vita trame spagnole : ecco come uscirà di scena Marialuisa : Tanti nuovi colpi di scena succederanno nelle nuove puntate di Una Vita, la soap opera che ha appena svelato l'addio di Huertas Lopez, l'amante di Felipe. Le trame iberiche ci svelano che una protagonista lascerà per sempre le vicende del condominio di Acacias 38. Ma andiamo a svelare di chi si tratta, continuando a leggere qui sotto....Continua a leggere

Una Vita Acacias - Cayetana si salva dalla pena capitale : ecco come Video : Da non perdere la puntata di #Una Vita di oggi 29 dicembre 2017, nella quale sapremo il destino di Cayetana, condannata a morte per l'omicidio di Humidad. Nell'episodio di ieri, Ursula ha deciso di farle visita per umiliarla un'ultima volta e per rivelare alla sua odiata padrona una sconvolgente verita': Cayetana Sotelo Ruz è in realta' Teresa. Ormai convinta di dover morire salendo sulla garrota, grazie a questa confessione, la dark lady ...

Una Vita anticipazioni dal 2 al 6 gennaio : Ursula uccide Guadalupe : Una Vita anticipazioni prossima settimana: Guadalupe scopre che Ursula ha ucciso Manuela e German Brutte anticipazioni arrivano per i protagonisti di Una Vita. Stando alle puntate spagnole, Guadalupe perde la Vita. La madre di Manuela si ritrova ad avere un confronto molto acceso, che purtroppo finisce male. Tutto dipende da una confessione che fa Cayetana. […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 2 al 6 gennaio: Ursula uccide Guadalupe ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 2 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 397 della telenovela Una VITA, in onda martedì 2 gennaio 2018: Del Valle scopre che Cayetana è scappata via dal convento e, nel giro di poco tempo, tutti gli abitanti di Calle Acacias apprendono questa notizia… Leonor tenta di far fare pace a Pablo e Guadalupe, ma non ci riesce. Intanto Rosina comincia il trasloco e Casilda le domanda se sia possibile prendere i mobili che altrimenti getterebbe via. Celia scorge ...

Una Vita - anticipazioni sulle puntate spagnole : nuovi attori ed uscite dal cast : Il nuovo anno potrebbe portare novità sgradite per i fans della soap Una Vita. Secondo quanto annuncia il portale web Vanitatis, Maria Luisa Palacios, uscirà dal cast. Cristina Abad, che interpreta la figlia di Ramon Palacios nella telenovela iberica, ha già realizzato 700 puntate, ma come se ne andrà? anticipazioni spagnole Una Vita Dalle puntate spagnole, sappiamo che qualche settimana fa, Maria Luisa e Victor hanno subito una crisi nella loro ...

Anticipazioni Una Vita 2018 : CELIA e CRUZ - arriva il bacio!!! : Nei nostri post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Una Vita, vi stiamo parlando già da un po’ di tempo dell’ingresso del ladruncolo CRUZ Bengoa (Dani Luque): responsabile insieme al padre Julio (Carles Sanjaime) e al fratello minore Coque (Sergio Ruiz) di una rapina che si verificherà in casa di Arturo Valverde (Manuel Regueiro), il ragazzo andrà ad inserirsi nella crisi coniugale tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e ...

Una Vita / Cayetana è pazza? La sua fuga dal convento alla vigilia del patibolo (Anticipazioni) : Anticipazioni Una VITA, puntata 29 dicembre: dopo avere scoperto la vera identità di Teresa, Cayetana è confusa e colpisce Suor Ascension, scappando dal convento.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 09:20:00 GMT)

Una Vita anticipazioni - Cayetana progetta un piano diabolico - trama 469 Video : Proseguono senza sosta le anticipazioni di #Una Vita Acacias 38. I fari sono puntati sulla relazione interrotta tra Mauro e Teresa e sulla vendetta di Cayetana ai danni di Mauro, che verra' fatto assassinare dalla dark lady. Ci si chiede se il commissario sia davvero morto, dato che il suo corpo non verra' ritrovato, un po' come accadde ai tempi con German e Manuela. A tal proposito attenzione, perché le anticipazioni rivelano che i loro ...