Salute : Una mela al giorno? Ripara i polmoni e ne rallenta invecchiamento. : Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Non ci sono dubbi: le mele sono vere alleate di Salute. La scienza torna infatti a confermare le virtù benefiche di questo frutto, già celebrato dalla saggezza popolare. Mangiarne ogni giorno, come recita l'antico adagio, rallenta l'invecchiamento dei polmoni ...

Una mela al giorno e aiuti i polmoni : Non ci sono dubbi: le mele sono vere alleate della salute . La scienza torna infatti a confermare le virtù benefiche di questo frutto, già celebrato dalla saggezza popolare. Mangiarne ogni giorno, come recita l'antico adagio, rallenta l'invecchiamento dei polmoni ...

Salute : Una mela al giorno? Ripara i polmoni e ne rallenta invecchiamento : Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) Non ci sono dubbi: le mele sono vere alleate di Salute. La scienza torna infatti a confermare le virtù benefiche di questo frutto, già celebrato dalla saggezza popolare. Mangiarne ogni giorno, come recita l'antico adagio, rallenta l'invecchiamento dei polmoni ...

Salute : Una mela al giorno? Ripara i polmoni e ne rallenta invecchiamento : Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Non ci sono dubbi: le mele sono vere alleate di Salute. La scienza torna infatti a confermare le virtù benefiche di questo frutto, già celebrato dalla saggezza popolare. Mangiarne ogni giorno, come recita l'antico adagio, rallenta l'invecchiamento dei polmoni ...

Una mela al giorno e aiuti i polmoni : Non ci sono dubbi: le mele sono vere alleate della salute. La scienza torna infatti a confermare le virtù benefiche di questo frutto, già celebrato dalla saggezza popolare. Mangiarne ogni giorno, come recita l’antico adagio, rallenta l’invecchiamento dei polmoni e aiuta addirittura a riparare i danni dovuti soprattutto al fumo. Bisogna però aumentare un po’ le dosi consigliate dalle nonne: sono necessarie almeno 3 porzioni, che ...

Una mela al giorno e aiuti i polmoni : Non ci sono dubbi: le mele sono vere alleate della salute. La scienza torna infatti a confermare le virtù benefiche di questo frutto, già celebrato dalla saggezza popolare. Mangiarne ogni giorno, come recita l'antico adagio, rallenta l'invecchiamento dei polmoni ...

Pamela Anderson e lo scandalo Harvey Weinstein : 'non si va da sola in Una stanza di albergo' : Lo scandalo Harvey Weinstein, esploso poco meno di due mesi fa e in grado di travolgere Hollywood, continua a far rumore. A dire la sua nelle ultime ore è stata infatti Pamela Anderson, ex bagnina di Baywatch che ha in qualche modo criticato le tante donne molestate dal potente produttore, deunciato tra le tante anche dalla nostra Asia Argento. prosegui la letturaPamela Anderson e lo scandalo Harvey Weinstein: 'non si va da sola in una ...

Caso Weinstein - Pamela Anderson : «Se vai in Una stanza d’hotel da sola - sai a cosa vai incontro» : Secondo Pamela Anderson le vittime di Harvey Weinstein avrebbero dovuto essere «più prudenti». L’ex bagnina più famosa della tv ha scelto queste parole per commentare lo scandalo che da quasi due mesi fa tremare il mondo del cinema e non solo. Dal primo articolo del New York Times – datato 5 ottobre 2017 – sono, infatti, tantissimi gli «uomini di potere» (l’ultimo è il famosissimo presentatore Usa Matt Lauer) che sono ...

Ricerca - melanoma : dai vegetali Una speranza per vaccini più sicuri e terapeutici : L’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Icb-Cnr), in collaborazione con il dipartimento di Clinica interna e sperimentale dell’Università della Campania e il Centro di eccellenza per le ricerche biomediche dell’Università di Genova, ha identificato un nuovo componente vegetale per la preparazione di vaccini e dimostrato la sua efficacia contro un modello sperimentale di melanoma. Il composto, denominato ...

MARIANGELA MELATO/ Una storia d’amore con Renzo Arbore iniziata grazie a Lucio Battisti (Unici) : L’indimenticata attrice MARIANGELA MELATO viene ricordata nella nuova puntata Unici in onda nella prima serata di Rai 2, ripercorrendo la sua storia al fianco di Renzo Arbore.(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 05:20:00 GMT)

Melanoma - con Una app il tumore si individua inviando sul cellulare l'immagine del neo sospetto : Asimmetrico, con i bordi irregolari, in continua evoluzione. Questi sono i segnali che il neo è sospetto. Ma a volte è difficile riconoscerli. Tenere sotto controllo i propri nei e individuare quelli ...

SBK Ducati - Melandri : "Losail è Una delle piste più belle" : LOSAIL - 'Quello di Losail, secondo me, è uno dei tracciati più belli in calendario, e si addice abbastanza alle mie caratteristiche di guida. È una pista veloce, scorrevole, con molte curve da ...

SBK 2017 - gara 1 a Jerez : ancora Rea ma che sfortUna per Melandri : Il numero 33 della Ducati inizia a spingere forte, passa il campione del mondo e tenta la fuga. E la cosa gli riesce, il pilota di Ravenna allunga e sembra poter tenere la testa. Ad una manciata di ...

Melandri - che sfortUna. Rompe e trionfa Rea : Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) si è aggiudicato gara 1 del GP di Spagna valido per il Mondiale Superbike, conquistando la sua prima vittoria dopo che è stato incoronato campione del mondo 2017. Il nord-irlandese ha vinto a seguito di un guasto tecnico che ha colpito il leader Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati) e ha ottenuto così la sua prima vittoria in assoluto sulla ...