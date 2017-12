Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 20 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Argomenti: Notizie Roma tempo reale ultima ora Roma ultima ora Roma cronaca

Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 20 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 20:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 19 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 19:00 su Roma Daily News.

CONTRATTI STATALI/ Accrediti arretrati dopo la sottoscrizione del rinnovo : svolta a gennaio? ( Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI , Accrediti degli arretrati tra 370 e 712 euro: in busta paga a febbraio? Le ultime notizie sull'accordo tra Aran e sindacati e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:51:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 18 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 18:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 17 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 17:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 16 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 16:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 15 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 15:00 su Roma Daily News.

Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 14 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 30-12-2017 ore 14:00 su Roma Daily News.

CALCIOMERCATO INTER/ News - futuro Gabigol : a breve la decisione (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Gabigol è pronto a lasciare il Benfica per fare ritorno al Santos, in Brasile, o per trovarsi una nuova squadra(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:33:00 GMT)