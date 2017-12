Ultime contratti statali | novità oggi 28 dicembre | quando il rimborso di €

Contratti statali/ Accrediti degli arretrati tra 370 e 712 euro : in busta paga a febbraio? (Ultime notizie) : Contratti statali, Accrediti degli arretrati tra 370 e 712 euro: in busta paga a febbraio? Le ultime notizie sull'accordo tra Aran e sindacati e gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 15:30:00 GMT)

Contratti statali/ Stipendi Pa - aumento ‘lineare’ e le buste paga ‘differenziate’ (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 28 dicembre 2017: aumento Stipendi Pa, "lineari" e con buste paga differenziate. Cosa cambia per i precari della Pa(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 01:39:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Sanità : aumenti stipendi e nuove polizze (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, aumento stipendi in busta paga da febbraio: le altre novità e le ultime notizie dopo la firma sull'accordo tra sindacati e Aran per il Rinnovo (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Contratti statali/ Aumento stipendi Pa : il nodo arretrati e l’‘una tantum’ (Ultime notizie) : Contratti statali, Aumento stipendi in busta paga da febbraio: le altre novità e le ultime notizie dopo la firma sull'accordo tra sindacati e Aran per il rinnovo (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 14:15:00 GMT)

Contratti statali/ Aumento stipendi in busta paga da febbraio - le altre novità (Ultime notizie) : Contratti statali, Aumento stipendi in busta paga da febbraio: le altre novità e le ultime notizie dopo la firma sull'accordo tra sindacati e Aran per il rinnovo (Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:08:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Pa in Manovra : aumenti stipendi ancora in trattativa (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 23 dicembre 2017: Rinnovo Pa in Manovra Economica, gli aumenti stipendi è ok ma le trattative sono ancora in corso(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 01:54:00 GMT)

Ultime contratti statali 2017 : novità aumenti salari di 105 e 115 euro - a chi? Video : Due le novita' di oggi in merito alla trattativa all'Aran tenutasi ieri per rinnovare i contratti dei dipendenti #statali e aumentare gli #Stipendi. La prima riguarda l'ipotesi di far slittare gli aumenti degli stipendi a regime, ovvero gli 85 euro di incrementi in busta paga promessi. La seconda, invece, prevede la possibilita' di aumentare il reddito di particolari categorie di statali assicurando un bonus extra, il cui importo è ancora in ...

Ultime contratti statali 2017 : novità aumenti salari di 105 e 115 euro - a chi? : Due le novità di oggi in merito alla trattativa all'Aran tenutasi ieri per rinnovare i contratti dei dipendenti statali e aumentare gli stipendi. La prima riguarda l'ipotesi di far slittare gli aumenti degli stipendi a regime, ovvero gli 85 euro di incrementi in busta paga promessi. La seconda, invece, prevede la possibilità di aumentare il reddito di particolari categorie di statali assicurando un bonus extra, il cui importo è ancora in ...

Contratti statali/ Aumento stipendi Pa : trattativa a oltranza - ma a buon punto (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 22 dicembre 2017: rinnovo e Aumento stipendi Pa, rivolta nella sanità tra sindacati "aumenti solo ai dirigenti, una preferenza abominevole"(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:30:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e rivolta Sanità : “aumenti solo ai dirigenti - scelta abominevole” (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 22 dicembre 2017: Rinnovo e aumento stipendi Pa, rivolta nella Sanità tra sindacati "aumenti solo ai dirigenti, una preferenza abominevole"(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 01:15:00 GMT)

Contratti statali/ Bozza rinnovo Pa : tetto agli straordinari? (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 21 dicembre 2017: Bozza rinnovo Pa all'Aran, tutti i nodi aperti sull'aumento degli stipendi Pa e la lotta all'assenteismo(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 12:40:00 GMT)

Ultime novità contratti statali 2017 - oggi 20/12 : buste paga - 50 euro per tutti Video : Parte oggi quella che probabilmente sara' la trattativa finale per il rinnovo dei contratti #statali con l'obiettivo di chiudere entro due giorni e assicurare gli aumenti degli stipendi ai dipendenti del pubblico impiego per le prime mensilita' del 2018. Le Ultime novita' sul rinnovo del contratto degli statali riportate da ''Il Sole 24 Ore'' parlano di aumenti di stipendi sostanzialmente uguali per tutti, dato che i tempi per procedere ...

CONTRATTI STATALI/ Bozza rinnovo Pa all’Aran : tutti i nodi aperti (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 20 dicembre 2017: Bozza rinnovo Pa all'Aran, tutti i nodi aperti sull'aumento degli stipendi Pa e la lotta all'assenteismo(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 01:24:00 GMT)

Ultime contratti statali 2017 - scuola : novità oggi 19/12 - dimezzati gli 85 euro? Video : Novita' sul nuovo del contratto degli #statali e, nel dettaglio, dei docenti e del personale Ata della #scuola arrivano dalla trattativa in corso all'Aran per il rinnovo e per gli aumenti degli stipendi. Secondo i sindacati, infatti, sarebbe a rischio l'aumento delle retribuzioni di 85 euro mensili scaturito dall'accordo di poco più di un anno fa proprio tra Governo e sindacati. E, tra i lavoratori statali, i più penalizzati potrebbero essere i ...