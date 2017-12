UeD | Cosa ha regalato Tina Cipollari a Gemma per questo Natale? Un gigolò

: @carminecaiv @stocalma Io ho perfino il vantaggio di non sapere, precisamente, cosa è UeD. Ma lo immagino - dorinileonardo : @carminecaiv @stocalma Io ho perfino il vantaggio di non sapere, precisamente, cosa è UeD. Ma lo immagino - Sara_Tizzano23 : RT @livinlavida4: Buongiorno squad, la cosa che più mi sorprende sempre più di loro due e la sintonia che hanno da sempre. Sembra che sia u… - M_A9006 : RT @livinlavida4: Buongiorno squad, la cosa che più mi sorprende sempre più di loro due e la sintonia che hanno da sempre. Sembra che sia u… - purplehearth777 : RT @livinlavida4: Buongiorno squad, la cosa che più mi sorprende sempre più di loro due e la sintonia che hanno da sempre. Sembra che sia u… - livinlavida4 : Buongiorno squad, la cosa che più mi sorprende sempre più di loro due e la sintonia che hanno da sempre. Sembra che… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 30 dicembre 2017) Rieccoci qui con il nostro consueto appuntamento dedicato alle nuove anticipazioni del #Trono Over di Uomini e Donne VIDEO. Ieri pomeriggio infatti è stata registrata una nuova puntata dello show pomeridiano di Maria De filippi, dove non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena. Ovviamente come succede sempre da diversi mesi a questa parte, le protagoniste assolute della registrazione sono state #Galgani e l'opinionista. Ma vediamo insiemeè successo. Un regalo dall'Oriente Durante l'ultima registrazione del trono Over di Maria De filippi,VIDEO eGalgani hanno pensato bene di deporre le armi e scambiarsi i regali di. Ovviamente tutti i telespettatori di Uomini e Donne sapranno benissimo che le due donne in questione non vanno molto d'accordo, perciò i doni di cui stiamo parlando non sono stati dei veri e ...