Un uomo armato si èto con 11in un ufficio postale, vicino alla stazione della metropolitana, a Kharkiv, in. Glisono nove adulti e due bambini. Il sequestratore non ha avanzato richieste, ma si sarebbe detto preoccupato per lo scambio di prigionieri tra Kiev e i separatisti filo-russi. "Stiamo facendo di tutto per mantenere la comunicazione con lui e garantire il rilascio degli", dice il capo della polizia regionale.(Di sabato 30 dicembre 2017)