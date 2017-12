Trono Classico anticipazioni del 28 12 | Paolo non sceglie | Sara in lacrime

Uomini e Donne / Anticipazioni - le prime parole di Angela Caloisi dopo la non scelta di Paolo (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Paolo Crivellin non schioda e non sceglie ma elimina Giorgia; l'ex corteggiatrice sconvolge per un gesto social.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:16:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Mario Serpa 'licenziato' dopo essere tornato con Claudio Sona? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin rimanda ancora la scelta, le corteggiatrici Angela e Marianna lasciano lo studio. Il tronista va via?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:55:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : "Mariano Catanzaro è un egoista" - lo sfogo dell'ex fidanzata (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin rimanda ancora la scelta, le corteggiatrici Angela e Marianna lasciano lo studio. Il tronista va via?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 15:34:00 GMT)

Paolo Crivellin elimina Giorgia Caldarulo/ La reazione social dell'ex corteggiatrice spiazza (Trono Classico) : Paolo Crivellin ha eliminato Giorgia Caldarulo nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la reazione sui social dell'ex corteggiatrice spiazza tutti.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 14:00:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro divide il pubblico (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin rimanda ancora la scelta, le corteggiatrici Angela e Marianna lasciano lo studio. Il tronista va via?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 11:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Classico : Paolo e la rivolta delle corteggiatrici : Cosa è accaduto a Uomini e Donne trono classico secondo le anticipazioni della nuova registrazione avvenuta ieri, 28 dicembre 2017, negli studi di Roma? Ebbene secondo quanto rivelato da Ilvicolodellenews.it pare proprio che all’interno del programma di Maria De Filippi vi sia stata una vera e propria rivolta. Tutti attendevano con ansia la scelta di Paolo Crivellin, ma il bel tronista ha deciso di non scegliere facendo arrabbiare le sue ...

Uomini e Donne : Mariano Catanzaro è il nuovo tronista del Trono Classico : Mariano Catanzaro è il nuovo tronista di Uomini e Donne del Trono Classico e aggiungiamo noi, finalmente! Il ragazzone napoletano dai modi buffi e sicuramente comici era da tempo che sognava l’agognata poltrona rossa ma la “Sanguinaria” non si era mai decisa ad accontentarlo! Mentre noi comuni mortali ci rotoliamo da un letto ad una poltrona cercando di smaltire pranzi e pranzetti delle festività natalizie appena trascorse, in quel degli studi ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin le corteggiatrici lo piantano davvero? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin rimanda ancora la scelta, le corteggiatrici Angela e Marianna lasciano lo studio. Il tronista va via?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 28 dicembre 2017 : Mariano Catanzaro tronista! Paolo non sceglie! : Anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione del trono classico di giovedì 28 dicembre 2017: Paolo Crivellin non ha effettuato la sua scelta perché non ha ancora una preferenza! Arrabbiate e deluse dalle sue parole, Angela e Marianna hanno abbandonato il programma! Mariano Catanzaro è stato scelto come tronista… Anticipazioni Uomini e Donne: Paolo non effettua la sua scelta, elimina Giorgia e resta sul trono! Mariano Catanzaro da ...

Anticipazioni Trono Classico 28 dicembre 2017 : Oggi, giovedì 28 dicembre, si sono registrate le nuove puntate del Classico. Entrano le troniste, Maria trova Tina dimagrita, poi scendono dalle scale i corteggiatori: per Nilufar ci sono Gianluca, Giordano per Sara: Luigi, Emanuele (che arriva con la musica de “Lo squalo” in sottofondo e una boccia con finti pesciolini rossi) rifacendosi a ciò che disse di se stesso e dei suoi rivali nella scorsa puntata, poi Lorenzo (che scende le scale ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione Trono Classico 28 dicembre : Alessandro conferma la scelta di Paolo : UOMINI e DONNE, Anticipazioni registrazione trono classico 28 dicembre: Paolo Crivellin fa la sua scelta e arriva il nuovo tronista? Le parole di Raffaella Mennoia.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:25:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico : oggi la scelta di Paolo Crivellin? : oggi ci sarà l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne , in onda il prossimo lunedì 5 gennaio 2018 su Canale 5. Gli occhi sono tutti puntati sul tronista Paolo Crivellin , chiamato a fare la ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione Trono Classico 28 dicembre : Paolo Crivellin fa la sua scelta? : Uomini e Donne, Anticipazioni registrazione trono classico 28 dicembre: Paolo Crivellin fa la sua scelta e arriva il nuovo tronista? Le parole di Raffaella Mennoia.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : rottura per Sonia ed Emanuele e nuova vita per i Clario (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si lasciano, Claudio Sona e Mario Serpa invece, dopo la crisi si ritrovano a Berlino.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 05:05:00 GMT)