Tre Play New | 300 minuti e 3GB a soli 3 euro

Incredibile olTre 200 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per fine anno : Sono oltre 200 le app ed i Giochi gratis o scontate per fine 2017. Risparmiate oltre 500 euro con tante promozioni sul Google Play Store Più di 200 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android fino al 31 Dicembre 2017 Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 200 app scontate tantissime applicazioni […]

Nokia 6 (2018) poTrebbe avere una variante con display 18 : 9 : Ormai è passato del tempo da quando Nokia, anche se in realtà la società che gestisce il tutto è HMD Global, è tornata sul mercato con vari smartphone, che però non hanno convinto più di tanto la critica, quindi l’anno che sta per arrivare è fondamentale per l’azienda, che potrebbe presentare due varianti del Nokia 6 (2018). Infatti, grazie alla certificazione TENAA sappiamo che i modelli saranno due, che però avranno in realtà poche ...

Destiny 2 : il PlayStation Store poTrebbe aver svelato per errore trama e titolo della prossima espansione : Il PlayStation Store potrebbe aver svelato il nome della prossima espansione di Destiny 2.Come riporta VG247 infatti, il DLC che verrà dopo "La Maledizione di Osiride" potrebbe intitolarsi "Gods of Mars", almeno così sembrerebbe secondo la pagina dello Store di Sony.Le indiscrezioni, apparse sulla pagine americane e giapponesi del PS Store, vorrebbero che il prossimo DLC del celebre FPS di casa Bungie avesse luogo su un nuovo pianeta, in questo ...

Il Playstation Store vi propone Call of Duty WW2 + Destiny 2 per PS4 a un prezzo sTrepitoso : Sembra che la cara, vecchia Sony non abbia intenzione di porre fine alle offerte imperdibili anche dopo il Natale, con gli sconti di gennaio che saranno attivi ancora per qualche settimana e che propongono promozioni fino al 60% di riduzione sul costo iniziale. In caso doveste ancora recuperare due dei migliori sparatutto in prima persona usciti lo scorso autunno, il Playstation Store vi propone un bundle dal prezzo che riteniamo imperdibile: ...

Tre Italia PLAY DIGITAL : 300 minuti e 3 GB a 4 euro al mese : PLAY DIGITAL prevede un canone di 3 euro ogni 28 giorni e offre 300 minuti di chiamate e 3 Giga di traffico dati LTE L'articolo Tre Italia PLAY DIGITAL: 300 minuti e 3 GB a 4 euro al mese è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il prossimo flagship di Sony poTrebbe avere display OLED 4K HDR - Snapdragon 845 e dual camera : Il prossimo flagship di Sony, presunto Xperia XZ Pro, avrebbe specifiche eccezionali secondo alcuni screenshot leaked, saranno vere? L'articolo Il prossimo flagship di Sony potrebbe avere display OLED 4K HDR, Snapdragon 845 e dual camera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Alcatel 3C poTrebbe essere il più economico smartphone con display 18 : 9 - Alcatel 5 svelato da varie immagini : Alcatel 3C e Alcatel 5 sono due smartphone che saranno lanciati ufficialmente nel corso del 2018. Ecco le ultime anticipazioni sulle loro feature L'articolo Alcatel 3C potrebbe essere il più economico smartphone con display 18:9, Alcatel 5 svelato da varie immagini è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Tre Italia offre PLAY GT9 ad alcuni clienti selezionati : Tre Italia ha dato il via ad una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni utenti selezionati per informarli dell'offerta loro dedicata se decidono di passare a questo operatore L'articolo Tre Italia offre PLAY GT9 ad alcuni clienti selezionati è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi 7 poTrebbe avere il riconoscimento 3D del volto - ma non il lettore d’impronte nel display : Xiaomi Mi 7 al centro di nuovi rumors: potrebbe avere lo sblocco con il riconoscimento 3D del volto, ma niente lettore di impronte sotto al display. L'articolo Xiaomi Mi 7 potrebbe avere il riconoscimento 3D del volto, ma non il lettore d’impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Woodle Tree Adventures : Recensione - Trailer e Gameplay : Su gentile concessione di Chubby Pixel, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di un simpatico, divertente ed economico indie che merita tutta la vostra attenzione, come lo è stato per noi, ci stiamo riferendo a Woodle Tree Adventures, che a distanza di anni, arriva anche su Nintendo Switch. Woodle Tree Adventures Recensione Woodle Tree Adventures è quel platform che ami fin da subito, sia per il comparto ...

OlTre 100 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per Natale : Sono Oltre 100 le app ed i Giochi gratis o scontate per Natale. Risparmiate Oltre 150 euro con tante promozioni sul Google Play Store Più di 100 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android fino al 25 Dicembre 2017 Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono Oltre 100 app scontate tantissime applicazioni gratis […]

OlTre 30 milioni di utenti globalmente su PC e Xbox One per PlayerUnknown's Battlegrounds : Che PlayerUnknown's Battlegrounds sia stato un grande successo non c'è alcun dubbio, il titolo di Bluehole ha fatto registrare numeri incredibili su PC e ora i dati generali sono destinati ad aumentare con l'arrivo del gioco sulle console di Microsoft, Xbox One e Xbox One X.Oggi, 21 dicembre, come saprete, PlayerUnknown's Battlegrounds lascia l'Early Access di Steam e, come riporta Wccftech, per l'occasione gli sviluppatori hanno condiviso dati ...

Video della modalità Team Versus di STreet Fighter V Arcade Edition mostra gameplay - menu e opzioni : Sono arrivate nuove informazioni sulla modalità Team Versus di Street Fighter V Arcade Edition, che uscirà il 16 gennaio su PS4 e PC. Questa modalità consentirà a squadre fino a cinque giocatori di sfidarsi in torneo. Si potrà decidere quanti partecipanti far lottare, il tipo di match tra Elimination (si combatte finché non rimane un solo personaggio) e Best of Series (si contano invece le vittorie totali dei Team). Queste e altre ...

Xiaomi Mi Max 3 poTrebbe avere un display da 7 pollici senza cornici e una batteria da 5.500 mAh : Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere uno schermo da ben 7 pollici e con un aspect ratio 18:9 L'articolo Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere un display da 7 pollici senza cornici e una batteria da 5.500 mAh è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.