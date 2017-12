Torre Annunziata - Bomba carta davanti all' ufficio delle onoranze funebre Vitiello

Torre Annunziata - con un biglietto da pochi euro vince un milione al Superenalotto : Torre Annunziata, vincita premio da un milione di euro che ha premiato il vincitore del concorso speciale di Superenalotto, '20 Nababbi a Natale'. Giocato nella storica tabaccheria di via Vesuvio, a ...

Torre Annunziata - Gran Galà dello Sport - premiazione degli atleti torresi protagonisti nel 2017 : Gran Galà dello Sport a Torre Annunziata . Organizzata dall'Assessorato agli Eventi, guidato da Floriana Vaccaro, la kermesse quest'anno avrà come tema lo Sport senza frontiere, simbolo di integrazione e condivisione sociale. Gli atleti Torresi che si sono distinti nel 2017 nelle loro discipline - taekwondo, calcio, judo, karate, basket, pallavolo, vela,...

Torre Annunziata - A Rovigliano la Guardia di Finanza sequestra discarica abusiva di rifiuti pericolosi :

Torre Annunziata - Memorial 'prof. Giuseppe Cirillo' - vince il Napoli. Gol decisivo del torrese Salvatore Gallo : A Pescara è stato ricordato il prof. Giuseppe Cirillo , storica figura del panorama calcistico giovanile oplontino. Insieme al figlio Stefano , ha fondato la Scuola Calcio Azzurri e realizzato il ...

Torre Annunziata - Travolge bimbo con l'auto e scappa - si costituisce pirata della strada : Sarebbe un 50enne di Castellammare di Stabia l'uomo che nella serata di venerdì ha investito un bambino di 10 anni, di origini cinesi, in via Vigne Sant'Antonio a Torre Annunziata, in zona Rovigliano. ...

Torre Annunziata - Dramma a Rovigliano - auto investe bambino di 10 anni. È in pericolo di vita :

Torre Annunziata - Trovato un delfino spiaggiato sull'arenile del RenaNera : Un delfino è stato rinvenuto spiaggiato sull'arenile del Lido RenaNera (Rinascenza) a Torre Annunziata. L'esemplare - purtroppo privo di vita - non è di grosse dimensioni ed in goni caso gli ...

Torre Annunziata - Aveva addosso una pistola calibro 9 con 12 proiettili - scarcerato 17enne : pistola carica in mano e colpo in canna: condannato al minimo della pena e subito scarcerato il figlio di uno dei capi dei Gallo-Cavalieri . M. C., 17 anni, residente nel rione Murattiano di Torre ...

Torre Annunziata - Forza portiera di una Lancia Y e sale a bordo per portarsela via - arrestato 50enne : Alessandro Della Grotta, 50 anni di Torre Annunziata, , già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia oplontina, al comando del maggiore ...

Torre Annunziata. Ordigno bellico ritrovato nel cantiere del centro commerciale : Torre Annunziata. Un Ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato nel cantiere dove sorgerà il nuovo centro commerciale Maximall Pompeii, a Torre Annunziata. Il ritrovamento è stato ...

Torre Annunziata - Disperso in mare dopo avaria del motore della barca - salvato da un pescatore : Disperso in mare, viene salvato da un pescatore. E' accaduto al largo delle acque antistanti Rovigliano, in prossimità delle cosiddette Sette Scogliere a Torre Annunziata. Un 66enne oplontino , O. V., ...

Torre Annunziata - Rischio sismico e corretta informazione : convegno al Liceo Pitagora-Croce : L'appuntamento fa parte del ciclo La Scienza a Scuola 2017 di Zanichelli, in cui scienziati e ricercatori incontrano insegnanti e studenti delle scuole superiori d'Italia per capire come la scienza ...

Torre Annunziata - Ragazzo dorme in strada : si ribella il popolo dei social : Una personalità fragile, che si trova smarrita in questo mondo ostile. Mi piange il cuore nel vedere cosa è stato riservato a quel ragazzino che da sempre ha manifestato il suo disagio ed ha urlato ...

Torre Annunziata - VII Edizione di 'CortoDino' - serata finale al teatro Politeama : Lunedì si terrà la serata finale del festival, con la consegna dei premi alla presenza di volti noti del mondo dello spettacolo (quest'anno, tra gli altri, Gea Martire, Tommaso Bianco, Giacomo Rizzo, ...