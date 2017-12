Torino Trento Streaming video e diretta tv | orario | risultato live basket Lega A 13^

Eurocup - Top 16 : il calendario di Reggio Emilia - Trento e Torino : Guarda le Top 16 di Eurocup in LIVE-STREAMING su Eurosport Player Questo il calendario della Grissin Bon Reggio Emilia: Martedì 2 gennaio ore 20:45 Grissin Bon " Limoges CSP (FRA) Mercoledì 10 ...

Eurocup - en plein azzurro : dopo Torino - anche Reggio Emilia e Trento alle Top 16 : Reggio Emilia, 28 dicembre 2017 - L'Italia fa l'en plein in Eurocup, portando tre squadre su tre alle Top 16. Un messaggio incoraggiante per tutto il movimento, in cerca di rilancio dopo tanti, troppi ...

Basket - Torino a valanga su Reggio. Trento mette la sesta a Pistoia : Bologna, 23 dicembre 2017 – Dopo il passo falso contro la Virtus e la vittoria in Eurocup contro il Darussafaka, la Fiat Torino ritrova la via del successo in campionato annichilendo a Grissin Bon ...

Torino strapazza Reggio. Trento sbanca Pistoia : ROMA - Galvanizzata per il successo in Eurocuo contro la corazzata Darussafaka, la Fiat Torino riprende a correre anche in campionato triturando la Grissin Bon Reggio Emilia 87-64 in un match a senso ...

Basket - 12a giornata Serie A 2017-2018 : Torino domina con Reggio Emilia - Trento sbanca Pistoia : Si è aperta la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dominio assoluto della Fiat Torino contro la Grissin Bon Reggio Emilia (87-64), mentre nell’altro match la Dolomiti Energia Trento riesce ad espugnare il campo della The Flexx Pistoia per 79-86. Successo importante per Torino, che sale in questo modo a quota 16 punti insieme ad Avellino e Milano, mentre Reggio Emilia potrebbe aver perso l’occasione decisiva per ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino e Trento volano alla top 16! Reggio Emilia vince e riapre i giochi : Serata più che positiva per i colori italiani in Eurocup 2017-2018. Torino e Trento hanno vinto i rispettivi impegni, staccando il pass per la top 16 con un turno di anticipo. Anche Reggio Emilia ha vinto, riaprendo la corsa alla qualificazione che solo sette giorni fa sembrava compromessa. Trionfo totale della Fiat Torino, che ha sbancato Istanbul battendo il Darussafaka per 75-77, prendendosi la matematica certezza del passaggio del turno. Un ...

Basket - Eurocup : Darussafaka-Torino 75-77 - Hapoel-Reggio Emilia 66-79 - ora Trento-Gran Canaria : Darussafaka-Torino 75-77 (16-20, 36-39; 54-58) Serviva un miracolo per battere Darussafaka a domicilio dopo aver perso in casa cinquanta giorni fa per 60-89. Obiettivo centrato per la Fiat Torino che ...

Basket coppe - tonfo di Venezia. Successi preziosi per Avellino - Trento e Torino. Reggio ko : Bologna, 13 dicembre 2017 – In attesa della grande sfida di Eurolega di domani sera tra Panathinaikos e Armani Exchange Milano (palla a due alle 20.15 ad OAKA), le squadre italiane impegnate in FIBA ...

Basket - EuroCup 2017-2018 : vittorie fondamentali per Trento e Torino. Reggio Emilia spreca e perde : Top16 lontana : Due su tre per le squadre italiane nell’ottavo turno dell’EuroCup 2017-2018. Se Trento e Torino possono sorridere, rimanendo pienamente in corsa per la qualificazione alla Top16, non può fare altrettanto Reggio Emilia, incappata in una brutta sconfitta che ne compromette il cammino. Vittoria di capitale importanza per Trento, che ha espugnato il parquet del Tofas Bursa per 91-79 grazie ad una grande prestazione di Dominique Sutton, ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino vuole tornare a vincere. Reggio Emilia si gioca molto - trasferta turca insidiosa per Trento : Sarà un mercoledì molto importante per il futuro delle squadre italiane impegnate in Eurocup. La prima a scendere in campo sarà la Dolomiti Energia Trento, che farà visita alla formazione turca del Tofas Bursa in una trasferta decisiva per la formazione di Buscaglia. Forray e compagni sperano di replicare la grande prestazione della scorsa settimana contro lo Zenit e con una vittoria aggancerebbero proprio i turchi in classifica, anche se la ...

Coppe europee - più ombre che luci. Cadono Torino - Reggio e Sassari. Bene Avellino e Trento : Bologna, 8 novembre 2017 – Serata con più ombre che luci per le compagini italiane di pallacanestro impegnate nelle Coppe europee. Trento in Eurocup e Avellino in Champions League sono soli i referti ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : sorride solo Trento - Reggio Emilia e Torino sconfitte nel quinto turno : Bilancio negativo per le squadre italiane nel quinto turno dell’Eurocup di Basket 2017-2018, complice anche un calendario non fortunato. Tutte e tre, però, sono ancora in piena corsa per la qualificazione al prossimo turno quando siamo giunti esattamente a metà delle gare valide per la fase a gironi. La Fiat Torino, che è scesa in campo nel tardo pomeriggio, è stata sconfitta in casa dell’UNICS Kazan. La formazione russa, in questo ...

Basket - Eurocup : Torino cade a Kazan. Ora Trento e Reggio Emilia : UNICS KAZAN-Torino 101-93 (28-24, 59-45; 86-69) Seconda sconfitta consecutiva europea, per la Fiat Torino che in classifica ha 6 punti frutto di tre vittorie e due ko. Reduci dalla battuta d'arresto ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino per tornare a vincere - Trento per rientrare in corsa. Reggio Emilia cerca l’impresa : Già oggi inizierà il quinto turno della fase a girone dell’Eurocup di Basket 2017-2018: Fiat Torino, Grissin Bon Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trento, però, scenderanno in campo solamente domani. Andiamo a vedere quali sono gli impegni per le tre formazione italiane quando ormai siamo arrivati alla metà della prima fase della competizione. La Fiat Torino, dopo 3 vittorie consecutive, ha subito un brusco stop la scorsa settimana contro ...