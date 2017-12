Top 2017 Gli 11 film migliori usciti nel 2017 ma non ancora distribuiti in Italia

Il meglio del 2017 : vota il tuo momento Top dell’anno : Tempo di Best of e tempo di sondaggi: vogliamo sapere quale notizia del 2017 ti ha colpito di più! Se dopo averla letta ammiri di più la star in questione, se è da sempre il tuo idolo, se ti ha fatto ridere per un mese a colpi di meme, se ti ci sei riconosciuto: per una di queste ragioni, porterai nell’anno nuovo uno dei momenti migliori del 2017. Raccontaci quale rispondendo qui sotto! Approfondisci tutti i momenti, qui: ph: ...

Da Bitcoin agli Spectacles - Top e flop di tecnologia 2017 : Con l'anno alla fine, e' tempo di bilanci anche in tecnologia, con successi e flop decretati dai dati di mercato, dalla cronaca e dagli analisti. Tra i TOP 2017 - Bitcoin: Bolla o moneta del futuro? ...

I tour che hanno incassato di più nel 2017 - la Top20 dagli U2 ai Coldplay - da Lady Gaga ad Ariana Grande : I tour che hanno incassato di più nel 2017 a livello globale sono ancora una volta quelli delle grandi rockband internazionali: il primato in classifica non poteva che spettare agli U2 col loro The Joshua Tree tour celebrativo del trentennale dell'omonimo album, passato anche dall'Italia con due date allo stadio Olimpico di Roma. Ad incoronare quello di Bono e soci come il leader dei tour che hanno incassato di più nel 2017 è Pollstar nella ...

Bloomberg - la classifica dei super ricchi del 2017 : Jeff Bezos sorpassa Bill Gates. Nella Top 500 anche otto italiani : Il 2017 ha portato nuove ricchezze ai super ricchi del pianeta. I paperoni hanno guadagnato 1.000 miliardi di dollari in più, un aumento del 23% rispetto al 2016, e hanno chiuso l’anno con una fortuna di 5.300 miliardi, ovvero il 6,6% della ricchezza mondiale. Ma quello che si sta per concludere, è stato anche l’anno del grande sorpasso di Jeff Bezos ai danni di Bill Gates. Il numero uno di Amazon ha strappato lo scettro di più ricco del ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris sale in Top ten : La discesa di Bormio ha premiato Dominik Paris. L’azzurro è stato il più veloce sula mitica pista Stelvio, tornata nel Circo Bianco dopo ben tre anni di assenza. Il successo odierno ha consentito al nativo di Merano di salire in top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino, comandata sempre da Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Sul terzo gradino del podio provvisorio c’è Aksel Lund ...

I Top 10 avvenimenti sportivi che hanno caratterizzato il 2017 : Tra meno di 5 giorni il 2017 andrà in archivio e tanti sono stati gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato dal punto di vista dello sport, in particolare nel mondo del calcio e dei motori. E' stato un anno in cui si sono susseguiti eventi imprevedibili, che hanno scaldato il cuore di milioni di sportivi, come ad esempio il sogno della Juventus di vincere la Champions League, oppure i tifosi della Ferrari che si sono illusi di vincere il ...

Migliori video musicali del 2017 su Vevo - Taylor Swift e Katy Perry ancora rivali : Top10 delle clip più viste : Come ogni anno, la piattaforma Vevo ha stilato la top10 delle clip di maggior successo degli ultimi mesi: tra i Migliori video musicali del 2017 si distinguono quelli dei brani che hanno scalato i vertici delle classifiche dei singoli, col duo di eterne rivali Taylor Swift e Katy Perry ancora una volta protagonista. Katy Perry, in particolare, a dispetto di un album che ha venduto meno delle aspettative, può vantare ben tre titoli tra i ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 13^ giornata : pagelle - Top e flop. Impresa Castellana - Nelli e Randazzo mattatori - Stern straripante - tonfi Modena e Civitanova : A Santo Stefano si è disputata la tredicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. Castellana GROTTE: 10. I pugliesi firmano l’Impresa di giornata davanti agli oltre 2000 spettatori del PalaFlorio di Bari: la neopromossa, penultima in classifica e con una sola vittoria in stagione, riesce clamorosamente a sconfiggere i Campioni ...

I 50 migliori album del 2017 (Parte seconda : la Top 20) : 20. Arca – Arca Ho fatto ascoltare questo disco a Leonardo, mio nipote, nel giorno del suo decimo compleanno. Non l’ha capito, ma l’ha voluto ascoltare fino alla fine – di solito è molto più sbrigativo – perché le atmosfere gli ricordavano quelle di un film horror e poi perché gli sembrava non somigliasse a nessuna altra musica esistente in natura. Poi mi ha chiesto se mi piace la musica classica. Non so se le cose ...

I migliori giochi Android del 2017 : la nostra Top 15 (video) : Quali sono i migliori giochi Android del 2017? Ne abbiamo selezionati 15 per voi dal Play Store, spaziando tra molti generi, sia gratuiti che a pagamento. L'articolo I migliori giochi Android del 2017: la nostra top 15 (video) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Top news 2017 - l'operazione antimafa Visir e la ricostituzione della famiglia marsalese : ...man mano hanno permesso di fare chiarezza sull'organigramma della cosca locale e svelato gli intrecci confluenti della criminalità organizzata con alcuni esponenti della politica e del mondo dell'...

Top 100 del 2017 del Guardian : Messi il migliore - Dybala 14° : ROMA - È Leo Messi il miglior calciatore dell'anno solare 2017. Almeno secondo il Guardian. Secondo la classifica stilata dal giornale inglese, l'argentino si è lasciato alle spalle Cristiano Ronaldo ,...

INTIMISSIMI ON ICE 2017/ Diretta streaming video - all'Arena di Verona : #IntimissimiOnIce in trend Topic : INTIMISSIMI On Ice 2017, ospiti e artisti: lo spettacolo registrato all'Arena di Verona in scena su Canale 5, con Andrea Bocelli, Shizuka Arakawa e Stéphane Lambiel (oggi, 25 dicembre)(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 18:04:00 GMT)

OSCAR 2017 – Il Miglior Sportivo Invernale dell’anno è… La Top 5 : l’urlo di Pellegrino - i record di Goggia - la Coppa di Fill : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OASport conferisce i suoi premi e onora i Migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata al Miglior Sportivo Invernale dell’anno. Una top 5 tutta azzurra, dei nostri Migliori 5 rappresentanti, quelli che hanno regalato più ...