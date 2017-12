Ticket sanità | esenzione in Emilia-Romagna per chi è in difficoltà

SuperTicket sanitario - 60 milioni l'anno per non applicarlo ai redditi bassi : Un fondo da 60 milioni l'anno, per tre anni, con l'obiettivo di 'una maggiore equità e per agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle persone più vulnerabili, e per il superamento ...

Ticket sanitari non pagati : la Asl spedisce 28mila 'avvisi' : Sono circa 28mila gli avvisi bonari per Ticket sanitari non pagati - nel periodo che va dal 2013 al 2016 - che verranno recapitati nei prossimi giorni dalla Asl nel territorio aretino. Un'attività, ...

Manovra fiscale - addio al superTicket sanitario : Roma - addio superticket? Nel pentolone della Manovra torna a galla il tema dell'abolizione del superticket sanitario su visite e accertamenti. Ad aprire una discussione sul tema è stato il vice ministro dell'Economia Enrico Morando, a fronte delle "difficoltà per i cittadini di usufruire delle prestazioni sanitarie anche nelle Regioni più virtuose". Una mossa che da molti è stata vista come un segnale ...

Manovra - raffica di 4mila emendamenti. Morando : rivedere il superTicket sanitario : ... a fronte delle "difficoltà per i cittadini di usufruire delle prestazioni sanitarie anche nelle Regioni più virtuose", lo ha annunciato il viceministro all'economia Enrico Morando nel corso della ...

Il viceministro Morando lancia un segnale a Mdp : 'Necessario intervento su superTicket sanità' : A prima vista sembrerebbe una questione tecnica quella sollevata dal viceministro all'Economia Enrico Morando nel corso della discussione generale sulla manovra in commissione Bilancio al Senato. Ma ...

Il viceministro Morando lancia un segnale a Mdp : "Necessario intervento su superTicket sanità" : È "necessario" un intervento sui superticket, a fronte delle "difficoltà per i cittadini di usufruire delle prestazioni sanitarie anche nelle Regioni più virtuose". A prima vista sembrerebbe una questione tecnica quella sollevata dal viceministro all'Economia Enrico Morando nel corso della discussione generale sulla manovra in commissione Bilancio al Senato. Ma basta poco per vederci un segnale inviato a Mdp, che proprio ...

Ticket sanitario - anche gli inoccupati hanno diritto all'esenzione : la sentenza : Novità importanti per chi intende chiedere l'esenzione dal pagamento del Ticket sanitario per ragioni economiche. Il tribunale di Roma, confermando quanto già affermato nel Jobs Act, ha infatti chiarito che anche...

Sanità : Ssn spaccato a metà - crescono le liste d’attesa e il caos Ticket : La salute e l’accesso ai servizi sanitari sempre più condizionati dal Cap di residenza. Dai tempi di attesa, in aumento, al caos dei ticket, dall’erogazione dei farmaci alla gestione dell’emergenza-urgenza, dai servizi per i malati oncologici agli screening per i tumori, sono “ancora troppe le disuguaglianze nell’accesso al Ssn che incidono sulla salute dei cittadini“, secondo il rapporto ...

Il Ticket sanitario : C’è sempre molta confusione sul ticket sanitario, chi lo deve pagare, chi è esente e per cosa. Con questo articolo cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Il ticket, introdotto in Italia nel 1982, è di fatto una tassa extra su una prestazione sanitaria fornita dallo stato. Con il Decreto sui Livelli essenziale di assistenza (Lea) del 2017, il pagamento del ticket è previsto per le seguenti prestazioni: le visite specialistiche ed esami di ...