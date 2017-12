terremoto primo tweet case 

terremoto - nuove strutture sanitarie : inaugurato il Poliambulatorio di Sarnano e il Primo intervento a Tolentino : Sono stati inaugurati oggi il Poliambulatorio ristrutturato e messo in sicurezza a Sarnano e il nuovo Punto di Primo intervento e il Consultorio a Tolentino , entrambi resi inagibili dal sisma del 2016. Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli e l’assessore Angelo Sciapichetti. Il Primo intervento e’ costato 110 mila euro, i lavori a ...

Norcia - primo anniversario terremoto del 30 ottobre : E infine imparare: 'Abbiamo imparato - ha detto l'Arcivescovo - che non siamo i padroni del mondo e che, nonostante i progressi giusti e necessari della scienza e della tecnica, non possiamo ...

terremoto - Emilia Romagna : a Caldarola 100 volontari nel primo anniversario del sisma : Un anno dopo, una giornata dedicata al ricordo della tragedia che lo scorso anno ha colpito la comunita’ di Caldarola (Mc), quando, alle 7.40 del 30 ottobre, la terra ha tremato con la piu’ forte scossa registrata in Italia dal 1980: magnitudo 6.5. Una giornata per dire grazie ai circa 600 volontari dell’Emilia-Romagna che si sono prodigati per dare assistenza alla popolazione e restituire la speranza e la voglia di ripartire a ...