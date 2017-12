Terremoto | la Protezione civile | consegnate 2149 casette Sae

Terremoto - la Protezione Civile : “Sarà garantita l’assistenza post sisma” : In Umbria nessun terremotato dovrà abbandonare l’alloggio in albergo in assenza della concessione di una “casetta”, di una soluzione abitativa di emergenza o dell’utilizzo del contributo per l’autonoma sistemazione. E comunque “a tutti è e continuerà ad essere garantito il diritto all’assistenza“. Lo sottolinea la Protezione Civile regionale. Per “garantire la continuità nelle forme di ...

Qual è la situazione nelle zone del Terremoto del 2016? Le cifre della Protezione civile : Più di seimila persone assistite, 1.648 casette consegnate, 211 mila sopralluoghi effettuati sugli edifici pubblici e privati. A 15 mesi dalle scosse sismiche nel Centro Italia sono questi alcuni dei dati dell'attività svolta dalla Protezione civile presentati in occasione della cerimonia di conferimento della medaglia d'oro al valor civile al Dipartimento. Assistenza alla ...

Terremoto Centro Italia : l’11 dicembre la consegna della Medaglia d’oro al Valore Civile al Dipartimento della Protezione Civile : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà la Medaglia d’oro al Valore Civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come segno tangibile di riconoscenza nei confronti di tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile per l’attività svolta in occasione del Terremoto che ha colpito il Centro Italia. Il programma dell’evento, che si svolgerà lunedì 11 dicembre presso ...

Terremoto Marche : il sindaco di Caldarola si mette ai fornelli per la Protezione Civile : Il sindaco di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti, si è messo ai fornelli per la Protezione Civile delle Marche: in tal modo ha voluto ringraziare i tanti volontari arrivati da diversi comuni che hanno aiutato Caldarola a superare i momenti più difficili, soprattutto durante lo sciame sismico dell’ottobre 2016. Tra i piatti preparati un maialino arrosto “alla Giuseppetti” e crostate. “E’ stata una serata ricca di ...

Scosse di Terremoto in Emilia-Romagna - protezione civile : avvertite dalla popolazione - nessun danno : A seguito degli eventi sismici registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in provincia di Parma, alle ore 13.10 e alle ore 13.37, rispettivamente con magnitudo 3.3 e 4.4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, gli eventi – con epicentro tra i comuni Fornovo di Taro, Varano de’ ...

Terremoto : visita del capo della Protezione civile a San Severino Marche : Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha incontrato il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per l’installazione delle Sae, le strutture abitative emergenziali. All’incontro hanno preso parte anche il capo della Protezione civile regionale, Davide Piccinini, Stefano Stefoni nella veste di responsabile unico del procedimento delle opere ...

Terremoto magnitudo 5.2 : esercitazione “senza preavviso” della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia : Con l’invio della notifica di evento sismico forte (5.2 della scala Richter con epicentro in regione), ha avuto inizio, alle 8.30 di oggi 3/11/2017, l’esercitazione “senza preavviso” Villa Test – Real Time avente ad oggetto la pronta partenza della colonna mobile regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. A un anno dal Terremoto del Centro Italia che ha visto tutto il sistema integrato di Protezione civile regionale impegnati ...

Terremoto : festa per la Protezione Civile del Veneto a Montemonaco : Ad un anno dal Terremoto la Protezione Civile del Veneto torna sui luoghi della tragedia dove ha operato per le popolazioni colpite dalla scossa invitata dal sindaco Onorato Corbelli in occasione della Sagra della Castagna. Una festa di ringraziamento per l’evento piu’ importante dell’anno per il paese, attorno al quale ruota molta parte dell’economia della zona: con la Protezione Civile veneta anche l’assessore ...

Terremoto Salerno : in corso i controlli della Protezione civile campana : In corso i controlli della Protezione civile della Regione Campania nei territori dei 13 comuni del Vallo di Diano, nel salernitano, interessati dal Terremoto di magnitudo 3.8 verificatosi nella notte: gli esperti stanno valutando la presenza di danni a cose o persone ed eventuali situazioni di pericolo. I comuni interessati sono Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Monte San Giacomo, Montesano sulla ...

Terremoto Centro Italia - la Protezione Civile : riparato il tetto della casetta di Accumoli : “In merito alle notizie riguardanti il complesso delle Sae (Soluzioni Abitative d’Emergenza) nel Comune di Accumoli, si precisa che, a causa del forte vento di burrasca che ha interessato nella giornata di ieri l’alto Lazio, una sola abitazione nella frazione di Fonte del Campo ha riportato un lieve danno in parte del tetto relativamente al fissaggio del ‘colmo’ che copre il sistema di aerazione. La ditta ...