terremoto case aquila twitter

terremoto primo tweet case : La notte del 23 luglio 2014 un aquilano che lavora da anni a Roma torna nella casa dei suoi genitori appena restituita dopo il sisma del 2009. Era gravemente lesionata, ma dopo cinque anni poteva tornarci, e dormirci. Decide di condividere la sua gioia su Twitter e scrive di getto: “E' una notte speciale x me perché stanotte dopo 5 anni dal sisma dormo x la prima volta a casa mia.E mi andava di condividerlo con ...

terremoto - il sindaco di Sarnano : “Spero consegna casette a breve” : “Penso e spero che si potranno consegnare le nove casette, in tempi ragionevolmente brevi soprattutto per le persone, che auspico entrino il prima possibile”. Cosi’ il sindaco di Sarnano Franco Ceregioli dopo l’incontro di stamane con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che ha voluto fare una verifica ‘sul campo’, l’assessore Angelo Sciapichetti e Giorgio Gervasi, presidente del Consorzio ...

terremoto : nelle Marche arriva la task force per verifiche sulle 'casette' : C'è anche il capo della Protezione civile Borrelli che ha visitato diversi paesi del cratere, tra cui Visso e Sarnano -

terremoto - Borrelli : “Domani nelle Marche per la verifica delle casette” : “Domani sarò nelle Marche e girerò nei comuni che hanno segnalato criticità nelle casette. Queste cose, comunque, non possono accadere. Le case, peraltro, sono molto belle, ma quando vengono consegnate devono essere in ordine ed a posto“. Lo ha detto, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria, il direttore del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. “E’ sbagliato, comunque – ha aggiunto Borrelli ...

terremoto - il sindaco di Amatrice contro la Regione : "Subito verifiche sulle casette" : "Oggi quelli che si occupano della politica nazionale hanno gli occhi puntati sulle mosse dei partiti e dei candidati. A me e alla maggior parte dei cittadini interessa invece che, fino al giorno del voto, il governo e il parlamento continuino...

Sisma : Le casette per le vittime del terremoto? Ecco come si presentano Video : Continua la polemica inerente alle unita' abitative destinate alle vittime del terremoto che ha colpito le Marche e le zone limitrofi. Nello specifico, questa volta a finire nell'occhio del ciclone mediatico sono le cittadine di Visso, Sarnaro e Caldarola, tutti piccoli comuni in provincia di Macerata e vittime di uno degli atroci terremoti che ha colpito l'Italia [Video]. Ad alzare il polverone mediatico è proprio il primo cittadino di Sarnaro, ...

terremoto Castelsantangelo sul Nera : il sindaco annulla consegna delle casette Sae : “Non ci sono le condizioni per la consegna, manca il collaudo finale dell’Erap sulle aree esterne e sulla funzionalita’ di arredi e impianti di riscaldamento: io cosi’ le casette non le consegno“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci. Rinviata a data da destinarsi la consegna delle 12 casette della frazione di Nocria. L'articolo Terremoto Castelsantangelo sul Nera: ...

Sisma : Le casette per le vittime del terremoto? Ecco come si presentano : Continua la polemica inerente alle unità abitative destinate alle vittime del terremoto che ha colpito le Marche e le zone limitrofi. Nello specifico, questa volta a finire nell'occhio del ciclone mediatico sono le cittadine di Visso, Sarnaro e Caldarola, tutti piccoli comuni in provincia di Macerata e vittime di uno degli atroci terremoti che ha colpito l'Italia. Ad alzare il polverone mediatico è proprio il primo cittadino di Sarnaro, il quale ...

terremoto - "casette" difettose e sporche : protestano sindaci Marche : Una situazione inaccettabile, tanto che alcune famiglie si sono rifiutate di entrare, come è successo a Visso. "E' desolante", ha denunciato per primo il sindaco di Sarnano, Franco Ceregioli. "All'...

terremoto - consegnate "casette" difettose e sporche : protestano i sindaci delle Marche : Dopo la denuncia di una situazione "desolante"delle casette a San Cassiano, da parte del sindaco di Sarnano,anche i primi cittadini di Visso e Caldarola (Macerata) offronoun medesimo quadro per le ultime Sae consegnate o in consegna,tanto che alcune famiglie si sono rifiutate di entrarci

Centro Italia - secondo Natale dopo il terremoto. Tra chi vive su ruote e chi è a disagio nelle casette (consegnate al 40%) : È arrivato il secondo inverno dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, ma solo il 40% delle Soluzioni Abitative di Emergenza sono state recapitate ai sindaci dei cinquanta comuni che ne hanno fatto richiesta, nonostante la consegna fosse inizialmente prevista entro sette mesi dalla data del sisma, ovvero entro lo scorso marzo. Tra chi non ha ancora ricevuto la casetta c’è Elvira, che ha perso l’agibilità della sua ...

terremoto Centro Italia : “Le prime casette sono il più bel regalo di Natale” : “Questo secondo Natale da terremotati ci ha portato un po’ di speranza, la gente pian piano sta tornando perché sono state allestite le prime casette ed è un segnale importante per la nostra comunità. Il più bel regalo sotto l’albero”. Lo afferma, in una nota, la portavoce degli sfollati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera che ringrazia i sindaci per la loro determinazione “e vicinanza alla ...

Accumoli - primo Natale nelle casette dopo il terremoto : 'Ma qui siamo senza caldaie' : Dal nostro inviato Accumoli Una caldaia funzionante, un rubinetto intatto, una magia contro l'umidità, la maniglia di una porta, un lavoro. Utilità, rimedi: nella lista a Babbo Natale degli sfollati ...

terremoto Umbria : consegnate le chiavi di 73 nuove “casette” : Sono state consegnate oggi a Norcia e a Preci le chiavi di 73 nuove Soluzioni abitative in emergenza (o “casette“), rispettivamente 44 e 29. Le casette del comune di Norcia, 419 consegnate fino ad oggi, saranno ripartite nel modo seguenre: 3 a Piediripa, 1 a Popoli, 12 a Savelli e 28 a Norcia capoluogo, Zona Industriale C. L'articolo Terremoto Umbria: consegnate le chiavi di 73 nuove “casette” sembra essere il primo su ...