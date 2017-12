Tennis | Australian Open 2018 | il calendario e le date Programma | orari e tv

Tennis - Djokovic salta Abu Dhabi. Australian Open a rischio : ABU DHABI - Nuova stagione, vecchi dolori. Novak Djokovic si ritira dal Mubadala World Tennis Championship, il torneo di esibizione che apre l'anno Tennistico. Il serbo avrebbe dovuto giocare oggi ...

Nadal - forfait anche a Brisbane : a rischio Australian Open - Tennis : Si annuncia un inizio di stagione piuttosto travagliato per Rafael Nadal. Il numero uno del mondo è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro e dopo il forfait alla ricca esibizione di Abu Dhabi è arrivato quello - molto più pesante - all'ATP 250 di Brisbane, al via domenica, ...

Tennis - Roberta Vinci : “Comincerò il 2018 con gli Australian Open. Voglio arrivare in forma a Roma e chiudere con il botto” : “Comincerò con gli Australian Open, poi valuterò di volta in volta. Certo non faccio i tornei per partecipare e basta. Cercherò di vincere più partite possibili, con l’obiettivo di arrivare in forma a Roma: Voglio una chiusura con il botto“ Sono queste le parole di Roberta Vinci, riportate dalla pagina facebook delle Federazione Italiana Tennis. La tarantina, quest’anno, si avvia a concludere la propria folgorante carriera ...

Tennis : futuro incerto per Murray - Australian Open a rischio? : A 30 anni e scivolato al 16° posto del ranking ATP, Murray vuole giocarsi bene le sue carte e dimostrare al mondo di essere ancora uno dei magnifici Fab Four . TUTTI I VIDEO DI Tennis Guarda tutti i ...

Tennis - Australian Open : nove italiani nelle qualificazioni e sei nel main draw : Sono nove i Tennisti italiani presenti nelle entry-list delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2018 in programma a Melbourne dal 15 al 28 gennaio. Si tratta di Marco Cecchinato, ...

Tennis - Australian Open 2018 : la entry-list degli italiani. Tutti i nostri portacolori al via a Melbourne : Dal 15 al 28 gennaio il Tennis tornerà protagonista grazie al primo Slam del 2018, gli Australian Open in programma a Melbourne (Australia). Ebbene, a partire da mercoledì 10 gennaio, avranno inizio le qualificazioni che riserveranno ai partecipanti i restanti pass per il main draw. Saranno 9 i Tennisti italiani presenti nelle entry-list: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Stefano ...

Tennis - Australian Open 2018 : Victoria Azarenka ha ricevuto una wild card per il tabellone principale : Victoria Azarenka ha ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2018. La notizia è giunta proprio da Melbourne. La bielorussa, scivolata fino al numero 210 del ranking WTA, era la grande assente nella entry list del primo Slam dell’anno pubblicata la scorsa settimana. Vika, infatti, dopo la nascita del figlio Leo, era tornata all’azione nel corso del 2017 ma dopo Wimbledon non ha praticamente messo più ...

Tennis - Australian Open 2018 : le entry list. Sei gli azzurri in tabellone. Roberta Vinci fuori di poco : Manca poco alla fine dell’anno ma per il Tennis è già tempo di pensare alla stagione 2018. Nella mattinata di oggi sono state rilasciate le entry list dell’Australian Open, il primo Slam del prossimo anno (15-28 gennaio), ovvero l’elenco dei giocatori che hanno accesso al tabellone principale. La classifica presa in considerazione è stata quella di lunedì 4 dicembre, ma i ranking sono comunque fermi da qualche settimana, ovvero ...

Tennis - Francesca Schiavone annuncia : “Non mi ritiro - mi sono iscritta agli Australian Open” : La Leonessa torna a ruggire: Francesca Schiavone non ne vuol sapere di ritirarsi, anzi, ad un mese di distanza dall’infortunio che sembrava aver messo fine alla sua stagione, che nell’immaginario collettivo avrebbe dovuto essere l’ultima della sua carriera, rilancia con un annuncio a sorpresa. La Tennista milanese infatti ha spiazzato tutti annunciando tramite social network l’intenzione di prendere parte al primo Slam ...

Tennis - Australian Open : niente ritiro per Wawrinka : Tennis Dubai, Wawrinka show: spacca la racchetta ma poi vince GINEVRA (Svizzera) - Le voci di un suo possibile ritiro dall'attività agonistiche erano del tutto infondate. In una conferenza stampa al ...