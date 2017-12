Tennis | ATP Brisbane 2018 | riparte la stagione! Torna in campo Andy Murray | ma il

Tennis - Ranking ATP 2017 – La classifica di fine anno : Nadal numero 1 davanti a Federer - Fognini migliore italiano : Ultima classifica pubblicata dalla ATP per questo 2017 che volge al termine. La settimana che chiude l’anno, infatti, ufficializza il Ranking internazionale che conoscevamo da un mese abbondante cioè da quando si è disputato il Master di Londra che ha posto fine alle competizioni. Al numero 1 si conferma naturalmente Rafael Nadal che chiude k’anno con 1040 punti di vantaggio su Roger Federer (19 settimane consecutive al vertice per ...

Tennis - Calendario 2018 : tutte le date e i tornei della stagione. Il programma e gli appuntamenti Atp e Wta : Archiviata la stagione 2017, il Tennis è già pronto per ripartire. La pausa invernale sta già volgendo al termine. Sia ATP che WTA torneranno in campo già prima del 2018, il 31 dicembre per la precisione, quando si inizierà a giocare a Brisbane e Shenzhen. La prima parte di stagione si svolgerà Down Under, perché culminerà con il primo Slam della stagione, l’Australian Open (15-28 gennaio). Dopo la trasferta sul cemento nordamericano sarà ...

Tennis - Ranking ATP (20 Novembre) : Grigor Dimitrov nuovo numero 3 del mondo. Salgono anche Goffin e Sock : Settimana straordinaria per Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha vinto le ATP Finals 2017 ed è diventato il nuovo numero tre del Ranking mondiale. Questo è stato probabilmente l’anno della consacrazione per Dimitrov, che in finale a Londra ha sconfitto il belga David Goffin, che si consola salendo al settimo posto della classifica. Le ultime super settimane hanno permesso a Jack Sock di chiudere l’anno in ottava posizione. In testa ...

Tennis - ATP Finals 2017 : Grigor Dimitrov trionfa in finale contro un coriaceo David Goffin. Il bulgaro è il Maestro! : Missione compiuta per il bulgaro Grigor Dimitrov: è lui il Maestro di questo 2017. Il neo n.3 del mondo del ranking ATP ha dunque trionfato nell’atto conclusivo degli “outsider” delle ATP Finals di Londra contro un coriaceo David Goffin (n.7 del ranking) con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 in 2 ore e 32 minuti di partita. Un match con tanti alti e bassi in cui ha fatto la differenza la maggior prestanza fisica di Dimitrov e, ...

Tennis - ATP Finals Londra 2017 : il titolo di doppio va a Henri Kontinen e John Peers : Cala il sipario sul torneo di doppio delle ATP Finals di Londra: ad aggiudicarsi l’ultimo titolo stagionale sono stati il finlandese Henri Kontinen e l’australiano John Peers, che nell’atto finale hanno battuto il polacco Lukasz Kubot ed il brasiliano Marcelo Melo con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo set si dimostra molto solida la coppia Kontinen-Peers, che non concede alcuna palla ...

Tennis - presentazione finale ATP Finals : David Goffin contro Grigor Dimitrov - comunque vada sarà una prima volta : L’ultimo atto delle ATP Finals 2017 mette di fronte David Goffin e Grigor Dimitrov. Una finale assolutamente a sorpresa, perchè mette di fronte due giocatori che si sono qualificati per la prima volta in carriera quest’anno al Master (il belga ha giocato un match da riserva lo scorso anno). comunque vada al termine della finale si sarà sicuramente un vincitore completamente nuovo. Entrambi i giocatori hanno raggiunto la finale, ...

Tennis - Atp Finals Londra 2017 : Finale David Goffin vs Grigor Dimitrov. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ultima giornata alle ATP Finals 2017 in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Sarà una domenica dedicata completamente alle finali: prima quella di doppio tra Kubot/Melo e Kontinen/Peers, poi quella di singolare con David Goffin e Grigor Dimitrov a contendersi il titolo. Questo il programma completo di domenica 19 novembre alle ATP Finals ore 16.30 Kubot/Melo (Pol/Bra) – Kontinen/Peers (Fin/Aus) ore 19.00 David Goffin (Bel) ...