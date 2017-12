Tassa sul sudore | cicloamatori in rivolta

Tassa sul sudore? Così si allontanano le persone dallo sport" : Nello sport c'è tanta invidia da parte di dirigenti anziani che diffidano di tutto quello che è nuovo". L'intento dichiarato è la raccolta di soldi per l'attività giovanile… "Quanto vuoi ...

"Obbligo di tessera per le gare" : la "Tassa sul sudore" sui ciclisti della domenica - Linus : "Che delusione" : "Ma quale tassa - si accalora Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo - la nostra è un'iniziativa politica per combattere chi ci fa concorrenza sleale con i contributi pubblici. I soldi ...

Ciclismo - La 'Tassa sul sudore' fa indignare - ma il Presidente della FCI respinge le accuse : "se l'ha fatto l'atletica possiamo farlo anche ... : ... come riportato dal Corriere della Sera: "Ma quale tassa la nostra è un'iniziativa politica per combattere chi ci fa concorrenza sleale con i contributi pubblici. I soldi serviranno a gestire servizi ...

La Federciclismo introduce la "Tassa sul sudore" - per partecipare alle gare anche gli amatori dovranno possederla : Per sfidare i propri compagni di corse in bici partecipando anche alla meno conosciuta delle garette di periferia ora bisognerà sborsare 25 euro l'anno, anche se si è solamente dei ciclisti amatoriali: è questo quanto stabilita dalla nuova normativa approvata il 22 dicembre da Federciclismo, come racconta il Corriere della Sera.Da lunedì prossimo decine di migliaia di ciclisti italiani che ogni anno si misurano con ...

Ciclismo - arriva la “Tassa sul sudore” : obbligatoria la Bike Card per gli amatori! Serve pagare per fare gare e passeggiate : Il mondo dei ciclisti amatoriali è in rivolta in questi giorni di festa a causa della già ribattezza “tassa sul sudore”. La Federazione, infatti, ha imposto che dal 1° gennaio 2018 le migliaia di ciclisti che vorranno misurarsi con delle gare amatoriali o passeggiate cicloturistiche dovranno pagare un canone di 25 euro: in cambio riceveranno la Bike Card ma senza alcun servizio assicurativo o di altro genere. Come riporta il Corriere ...

Ciclisti - da gennaio “Tassa sul sudore” : 25 euro all’anno. La Federazione : “Offrirà anche servizi. Quali? Ci penseremo” : In Rete è già stata ribattezzata la “tassa sul sudore“: 25 euro che ogni ciclista amatoriale dovrà versare dal primo gennaio alla Federazione Ciclistica Italiana. Approvata all’ultimo, il 22 dicembre, prima della pausa natalizia, questa misura riguarda migliaia di Ciclisti amatoriali che ora dovranno avere la Bike Card della Federciclismo. Un canone annuo che però al momento non garantisce alcun servizio assicurativo o di altro ...

Tassa sul SUDORE - COS'E'?/ Arriva il canone di 25 euro : ecco chi dovrà pagarlo : TASSA sul SUDORE, cos'è? Arriva il canone di 25 euro per ciclisti amatoriali, rivolta sul web. Le ultime notizie sulla Bike Card imposta dalla Federazione ciclistica italiana (Fci)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 12:36:00 GMT)

Arriva la "Tassa sul sudore" per i ciclisti della domenica : In rete l'hanno già ribattezzata la 'Tassa sul sudore'. ovvero 25 euro che ogni ciclista amatoriale dovrà versare dal 1 gennaio alla Fci (Federazione ciclistica italiana) per potersi misurare nelle ...

Emilia-Romagna - spunta la 'Tassa sulla salma'. Lega : va cancellata : Roma, 27 dic. (askanews) In Emilia-Romagna spunta una 'tassa sulla salma' che sarà introdotta dal 1° gennaio 2018 secondo una delibera dei vertici dell'Ausl Unica. Lo segnala la Lega Nord, secondo la ...

Irlanda - devono evitare una Tassa da 50mila sulla casa : due amici eterosessuali si sposano : Irlanda, devono evitare una tassa da 50mila sulla casa: due amici eterosessuali si sposano La “trovata” anti fisco di Matt Murphy e Michael O’Sullivan. I due si conoscono da una vita, entrambi sono eterosessuali: il proprietario della casa voleva donare la sua abitazione, ma il ricevente avrebbe dovuto pagare soldi che non aveva.Continua a leggere […] L'articolo Irlanda, devono evitare una tassa da 50mila sulla casa: due ...

Irlanda - due amici si sposano per evitare una Tassa da 50mila sulla casa : Matt Murphy ha deciso di lasciare nel testamento la casa all'amico Michael O'Sullivan come gesto di riconoscenza . I due, infatti, da anni convivono nell'appartamento di Murphy, che soffre d'una ...

Relazione antimafia : Tassa sulle scommesse per stadi più sicuri : antimafia, tassa sulle scommesse per garantire fondi destinati alla sicurezza negli stadi e azzeramento delle possibilità di scommettere su serie inferiori. L'articolo Relazione antimafia: tassa sulle scommesse per stadi più sicuri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tassare il web con una cedolare sul fatturato delle imprese oppure tutte le transazioni digitali? : Entrerà nel vivo da metà settimana l'esame della manovra alla Camera. Dopo l'assalto alla diligenza, con oltre seimila richieste di modifica presentate dai gruppi a Montecitorio, lunedì 11 scatterà la ...

Tari - la vergogna di Stato : Tassa sull'immondizia gonfiata - niente soldi per i rimborsi : Il pasticcio, o la furbata, della Tari non dovuta fatta pagare da alcuni Comuni ai residenti sta prendendo i contorni di una farsa. Ora salta fuori - ne ha scritto ieri il Sole24Ore - che le ...